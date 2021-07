5 momentos del Primer Día de Clases que tus hijos no entenderán

Ya llegó esa época del año donde las bendis toman total protagonismo: El Regreso a Clases. Que si ya no le quedó el uniforme, que si necesita zapatos nuevos, que si le pidieron una tablet nueva, que si su laptop se traba y no puede hacer tareas… y la lista sigue.

¡Uff! Está pesado, ¿no? Pero ¿te has dado cuenta de cómo tus hijos pequeños vivirán ahora su primer día de clases? Acá nos dimos a la tarea de recordar algunos momentos que tus bendis jamás entenderán porque la escuela virtual es otro tema y porque “las cosas ya no son como en mis tiempos”… dirás.

¡SESTAN PELEANDO!

Por supuesto que recordamos la primera vez que conocimos a nuestro salón de clases, ya nomás entrábamos en confianza y empezaba el griterío, y nunca faltaban los que ya se andaban peleando por los colores. En las clase virtual de tu bendi, el ruido del salón ya no aplica, pero ¿qué tal el señor de los camotes o las vecinas que se están gritoneando en la ventana? Eso sin mencionar la licuadora que a la abuela se le ocurrió prender en plena explicación…. ¡abuelaaaaaa!

¿Y el borradorsazo que me distessss?

¿Quién será el primero en desesperar a la miss? ¿Quién recibirá el primer borradorsazo? Uyyy esos tiempos ya quedaron atrás… ¿o no? Para nada, solo recibieron una pequeña actualización. Ahora con la escuela virtual es la chancla voladora la que hace justicia, tal vez ya no de manera literal, pero sin duda siempre hay que estar al tiro de que la bendi no se distraiga en clase: “¡Dame ese celular, deja de ver a esos de BTS y pon atención, muchacha estaaaa!”

La llegada tarde: “Tessstoy diciendaaa que tuvieras todo listo”

Por mucho que arreglaras tus cosas la noche anterior, siempre andabas corriendo. Que si el desayuno, que si no encuentro el zapato, que si la lonchera… y cuando se le hacía tarde a tu papá o mamá… uff ahí ni cómo hacerle. Ahora, muchas de las bendis solo necesitan 5 minutos para estar en su clase virtual… pero ándale cuando no pueden ni entrar porque les falló el internet, que si se fue la luz, que si la compu se apagó de la nada…¡AMAAAAÁ el profe se quedó trabado!

¿Y sí sabes cómo hacer tu tarea, mijito?

Típico que tus papás surtían la lista de útiles escolares y que les decían… “Fíjese que este libro aún no llega” Pues ahí vas con tu justificante para que la maestra no pensara que se te olvidó, y sí todo muy bonito pero pues ya te tocó hacer tarea… ¿Necesitas investigar sobre la fotosíntesis? La biblioteca estaba ahí siempre para ayudarte, o tal vez si eras afortunado tenías una enciclopedia rifada de la tía intelectual que traía de todo. ¿La biografía de Benito Juárez? Corrías a la papelería por tu estampita (¡Amá ya la pemgué y no la emscribí!) Pero bueno, los niños y niñas de ahora tienen otros problemas que a veces ni nosotros sabemos cómo resolver: cómo usar la plataforma de las clases, que si no sé cómo prender la cámara web, que si no saben si se mandó bien la tarea, que si el profe va muy rápido en la videollamada… ¡hey, tranquilo viejo!

Ahh perrrooo traes el pack pro…

¡Uyyy! Nunca conociste la verdadera envidia si no viste a la compañera de al lado sacar su mega cajita de colores profesionales con toda la gama de tonalidades… O el amigo que traía el compás más perrón que no se resbalaba por nada del mundo. ¿Y qué tal el que siempre traía todos los libros desde el primer día? Uff, ahora tus hijos e hijas te piden una tablet con cámara HD porque así viene en la lista de útiles, aunque creemos que el pack profesional de colores será siempre la joya de la corona de los útiles… ¡Qué tenga 52 colores!

Sea como sea… ¡Necesitamos a los Expertos en Regreso a Clases!

Aunque hay cosas que como papás ya no entenderemos porque “los niños vienen con otro chip” y otras más que cambió la enseñanza virtual, siempre necesitaremos a Office Depot, los Expertos en Regreso a Clases para que nos echen la mano. ¿Tablet nueva? Check. ¿Mochila aguantadora para los golpes del primer día de clases? Check. ¿Laptop para que tío Google y tía Wikipedia le ayuden a sus investigaciones? Check.

¡Qué no te dé amsiedá! Échale un ojo al sitio web de Office Depot donde podrás encontrar todo para este regreso a clases. Y de paso hasta promos y descuentos te tocan. ¡Vas!