¿Te ha pasado que necesitas entregar o que te entreguen un paquete en tu misma ciudad y no te da la vida para hacerlo? Nos pasa más seguido de lo que pensamos pero ya encontramos una solución rifada que te va a salvar.

Se trata de Uber Flash, uno de los servicios de Uber que con la misma app que ya usas puede hacerte el paro cuando estás atorado en la chamba pero tienes que mandarle a alguien un paquete de urgencia. Acá te vamos a dar algunos ejemplos de cómo Uber Flash te aliviana y porqué es la mejor opción.

Uber Flash entrega regalos por ti. Foto: Cortesía Uber Uber Flash te lleva la tarea que olvidaste en casa. Foto: Cortesía Uber.

Tareas, documentos y hasta accesorios: Uber Flash te los lleva a la chamba

Más de una vez andamos corriendo para llegar a tiempo a la escuela o el trabajo y se nos olvida en casa un documento o tarea que teníamos que entregar ese día. Si te llega a pasar solo llámale a alguien en tu casa y dile que ya mandaste un repartidor de Uber Flash para que recoja eso que dejaste y te lo entregue en tu ofi o afuera de tu escuela. ¡Rescatad@!

A veces pasa al revés, ya saliste de la chamba y dejaste en la oficina el cargador de tu cel. Si vas a regresar al otro día pues tal vez no haya mucha bronca, ¿pero qué tal es viernes y no quieres andar sin batería todo el fin de semana? Llama a uno de tus camaradas godínez y pídeles que le entreguen tu producto al repartidor que llegará de volada a recoger y entregar tu paquete.

Uber Flash te lleva la ropa que dejaste. Foto: Cortesía Uber. Uber Flash entrega documentos importantes. Foto: Cortesía Uber

¿No tienes tiempo de ir a casa a cambiarte de ropa o quieres enviar un regalo? Acá la solución

Otro ejemplo es cuando después de tus obligaciones del día quieres pasar un rato al gym. Peroooo, olvidaste tu ropa deportiva o tenis en tu casa. Acá puedes pedirle al repartidor que te entregue tu cambio de outfit en la oficina, escuela o que llegue directo al gym y lo deje en la recepción.

Si eres de los que no olvidan nada, no creas que no necesitas de Uber Flash, porque también puedes usar este servicio para mandar algún regalo cuando no tienes tiempo o ganas de ir a entregarlo en persona. ¿Quieres mandarle algo a tu crush? ¿Nació tu sobrino pero tu cuñado te cae mal? ¡Manda unas flores o chocolates por acá y listo!

Uber Flash entrega paquetes a tus clientes. Foto: Cortesía Uber. Uber Flash lleva tus pedidos. Foto: Cortesía Uber.

¿Eres emprended@r y necesitas un servicio de paquetería? Mejor checa Uber Flash

Claro que muchos usamos Uber Flash para este tipo de “emergencias”, pero a las personas con negocios pequeños que tengan que hacer entregas en su misma ciudad les va a caer de lujo este servicio. ¿Vendes pasteles, desayuno o ropa? No pierdas tiempo entregando y usa la app de Uber para que lleguen rápido y bien a tus clientes.

Estos son solo algunos ejemplos, pero puedes usar Uber Flash para entregar o recibir cualquier producto dentro de tu ciudad. La app ofrece características de seguridad como tracking de tu pedido y PIN, para que cheques cómo va tu entrega y solo pueda marcarse como completada una vez que la persona que recibe le entregue el PIN al repartidor.

Repartidor entregando paquete. Foto: Especial.

¿Ya tienes Uber en tu smartphone? ¡Lánzate a la pestaña de servicios y ahí elige “Envíos” para enviar o recibir un artículo! ¡Vas!