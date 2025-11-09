Lo que debo de saber Guía alternativa de productos locales, para los que quieren disfrutar un Buen Fin apoyando a su comunidad.

El Buen Fin es una oportunidad excelente para replantear nuestros hábitos de consumo. Aunque las grandes plazas comerciales ofrecen descuentos atractivos, también una buena cantidad de negocios locales; para los que esta fecha representa una oportunidad de expandir su público, darse a conocer y, ¿por qué no?, ofrecer una alternativa a aquellos que buscan más allá de las marcas de siempre.

Hablamos de bazares, boutiques pequeñas, tiendas temáticas, iniciativas de barrio que no solo llevan en su corazón la esencia de nuestra colonia, sino que nos invitan a poseer cosas únicas hechas a mano, evitar las grandes filas y ser parte de cadenas virtuosas en las que se apoya, por ejemplo, el talento nacional, el comercio justo y las pequeñas asociaciones productivas.

Apoyar el comercio local es una manera de apoyar a la comunidad. / imagen Unsplash

Y es que apoyar los comercios locales es crucial para que nuestra ciudad pueda tener un mejor desempeño económico, cuyas ganancias estén destinadas al desarrollo de PYMES, a la preservación de técnicas artesanales, que se han ido diluyendo en el tiempo, y a la mejora de parques, museos y demás espacios de convivencia.

Este año, el Buen Fin se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre. Con esto en mente hemos confeccionado una guía pequeña, pero valiosa, de establecimientos y marcas locales que no solo ofrecen joyas inadvertidas, sino que nos dan la oportunidad de contribuir con nuestra comunidad de forma directa.

¿Por qué comprar local?

Salirse de los circuitos de consumo de las mayorías y apoyar proyectos locales puede beneficiar no solo a los vendedores, sino a la sociedad en su totalidad. Aquí te enumeramos algunos de los beneficios más directos.

*Derrama económica: Los negocios locales generan empleos y a su vez impulsan el comercio interno, ya que los dueños de los establecimientos compran en otros negocios y esto mejora la economía del barrio.

Apoyar las prácticas sostenibles reduce la contaminación. /imagen Unsplash

*Se fomentan prácticas ecológicas: Los negocios locales usan técnicas artesanales para manufacturar sus productos y en muchas ocasiones emplean el comercio justo. Por su parte, es más fácil que un emprendedor pequeño trate directamente con productores que un comercio grande que consigue todos sus insumos importados.

*Bienvenida la agricultura sostenible: Cuando se trata de negocios centrados en la gastronomía, la oferta local suele abastecerse de productos orgánicos, que vienen de pequeñas granjas o mercaditos especializados. Esta acción apoya directamente a los campesinos y ayuda a fomentar una compra más sostenible.

6 negocios locales que ofrecen descuentos en el Buen Fin

La buena noticia es que muchas de estas iniciativas participan activamente en el Buen Fin y en esta temporada ofrecen descuentos increíbles. Si quieres saber qué tiendas tendrán promociones, aquí te compartimos un link en el que podrás encontrar de todo, desde salones de belleza hasta agencias de viajes.

Dicho esto, de todas las posibilidades, hemos seleccionado seis negocios mexicanos que vale la pena conocer en estos días y el próximo fin de semana se llenarán de buenas noticias.

Qué mejor que disfrutar el Buen Fin que con una caja de chocolates rellenos. Este lugar, ubicado en el corazón de la Colonia Juárez, es perfecto para los que aman el cacao, ya que aquí hay una inmensa colección de formas, colores y sabores preparados 100% en México, con ingredientes naturales.

Chocolates rellenos, con productos naturales. /imagen Curryer Facebook

Existen regalos únicos, bellezas hechas a mano, que reflejan la enorme riqueza manual y creativa que hay en este país. Para encontrarlos, solo hay que mirar el catálogo de Artekoo, una tienda que nos ofrece joyas dignas de un museo.

Bellezas artesanales de distintos materiales./imagen Artekoo

Esta tienda es todo lo que está bien; preserva las tradiciones, practica el comercio justo y apoya a los artesanos a difundir su obra y a mejorar sus ingresos.

Con toda la inspiración del Estado de Michoacán, ML nos ofrece piezas auténticas que son hechas principalmente de plata. Aretes, anillos, pulseras y collares cuyo diseño nos invita a tender un puente entre las técnicas artesanales mexicanas y la sofisticación del diseño contemporáneo. Durante el Buen Fin, la joyería tendrá rebajas de hasta 50% de descuento.

Joyas de Michoacán para el mundo. /Imagen ML

Bienvenidos a una iniciativa rara y genial. Aquí podrás hacerte una fragancia a la medida, para fiestas, para el trabajo, para lo que tú decidas. La novedad es que estos perfumes usan tecnología de androstenonas, un grupo de sustancias químicas naturales que nuestro cuerpo genera para atraer al sexo opuesto.

Perfumes para atraer el amor./imagen Camaleón Instagram

En 2017, dos hermanas unieron fuerzas y conocimientos para crear una marca de maquillaje única en el mercado. Desde el primer momento, su intención, bastante ambiciosa, fue revolucionar los productos que ponemos en nuestra piel a través de recetas naturales, respetuosas con la piel y con el entorno.

Maquillaje para cuidar la piel. / Imagen Teia Cosméticos

Una librería poco convencional que se ha dedicado a llevar la lectura y los libros a quienes más lo necesitan. Ubicada en el corazón de Milpa Alta, esta iniciativa ofrece obras a muy buen precio, para todos los gustos. Desde novelas de misterio hasta compendios de arte, aquí sí hay algo para cada quien.