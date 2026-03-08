Lo que tienes que saber Las mujeres delante y detrás de las cámaras son un ejemplo de la lucha por la igualdad en México.

El cine de oro de México no sería lo que fue sin las imponentes mujeres que fueron parte de él. Hablamos no solo de aquellas primeras actrices encargadas de darle vida a madres abnegadas, trabajadoras domésticas u otros estereotipos de la época, sino de las figuras féminas que participaron detrás de cámara y demostraron que el talento florece indistintamente del género y de las clases sociales.

Pero empecemos por el principio: desde mediados de los años treinta, el cine mexicano vivió lo que para muchos fue su mejor momento. Durante casi dos décadas, la industria nacional se convirtió en un reflejo de nuestra identidad, y aunque el mundo cinematográfico estaba ferozmente dominado por los hombres, una vasta comunidad femenina trató de dejar su huella adelante y detrás de pantalla.

Las mujeres del cine de oro estuvieron delante y detrás de cámaras./imagen Cineteca Nacional

Y aunque su legado fue históricamente opacado y silenciado, su papel fue fundamental. Las mujeres se involucraron en todo, desde las interpretaciones excepcionales hasta el trabajo de cientos y cientos de mujeres que hacían de todo: cargar cables, asistir, maquillar, escribir guiones e incluso dirigir sus propias obras, impregnando la pantalla de un punto de vista y una sensibilidad distinta.

El paso de las mujeres en el Cine de Oro es también un documento histórico vivo, en el que podemos entender de primera mano cuáles han sido los desafíos, las luchas, las contradicciones y los espacios ganados y perdidos que ha tenido el género femenino a lo largo del tiempo. Ver sus películas es responder una pregunta compleja: ¿Cómo pasamos de las esposas a ser lo que somos ahora?

Las mujeres del cine detrás de cámaras

Aunque a veces algo inadvertido, el papel que han desempeñado las mujeres en la industria cinematográfica ha sido multifacético y representa para todas las que luchamos por la igualdad, una inspiración y una historia fantástica de resiliencia que sucedió en una época en la que hacer películas era solo para los hombres.

Una de las pocas directoras de la época./Imagen Cineteca Nacional

Para entender la participación de las mujeres detrás de cámaras, es fundamental hablar de las directoras; nos referimos a un trío de valientes que sacaron adelante sus películas a pesar de no tener ningún tipo de apoyo. La primera mujer en dirigir una película en el país fue Mimí Derba, que con su propio dinero sacó su cinta La tigresa de 1917 y marcó un hito en la historia del cine nacional.

También tenemos que mencionar a Adela Sequeyro, actriz, guionista y directora que, a pesar de su talento, no pudo afiliarse al sindicato de la industria por ser mujer y tuvo que montar una productora y sacar casi a escondidas su primer cortometraje: Más allá de la muerte en 1935.

Las mujeres delante de la cámara (y cómo ver sus películas gratis)

Además de guionistas, asistentes de dirección, directoras y fotógrafas, el Cine de Oro nacional nos dejó para la historia algunas de las mejores actrices que ha habido en la historia de México.

Varias artistas a las que muchas veces les tocó interpretar papeles estereotipados, pero que en la vida real fueron mujeres trabajadoras que, además de enfrentar el machismo y los bajos salarios, tuvieron que desafiar rumores, responder preguntas incómodas y muchas veces tuvieron que soportar abusos de todo tipo.

Las actrices mexicanas fueron mujeres trabajadoras./imagen Wikipedia

Algunas de sus películas se encuentran gratis en YouTube, y qué mejor que conmemorar el 8 de marzo con estas obras protagonizadas por las mejores; desde el rol altanero de María Félix, pasando por el halo misterioso de Dolores del Río hasta la mirada bella y honda de Katy Jurado.

María Félix

Doña Bárbara, 1943

Dolores del Río

María Candelaria, 1943

Silvia Pinal

Viridiana, 1961

Gloria Marín

Ay, Jalisco, no te rajes.

Katy Jurado

Cárcel de Mujeres, 1951

Elsa Aguirre

Cuidado con el amor, 1954

Marga López

Salón México, 1949