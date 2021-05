Qué sad: El abandono de mascotas aumentaría con el fin de la pandemia y acá te contamos la razón

Pues va a sonar raro, pero el fin de la pandemia podría no ser la mejor noticia para todo el mundo. Al menos para muchas mascotas podría representar perder su hogar. No, no nos estamos confundiendo, con eso de que el COVID-19 va a la baja y las restricciones comienzan a desaparecer, muchas mascotas están empezando a resentir a los estragos del regreso a la normalidad.

Así tal cual… mientras todos nos alegramos porque en prácticamente todo el mundo el coronavirus va en línea descendente tanto en contagios como en muertes gracias a la vacunación, en ciudades como Londres, esto podría ser devastador para miles de mascotas que encontraron un hogar gracias a la pandemia.

Resulta que una investigación publicada por Bloomberg Quicktake esta semana, revela que en Reino Unido se dejó venir un boom de adopciones y compras de mascotas, principalmente perros y gatos, en cuanto comenzó el confinamiento por el coronavirus.

Porque sí, cuando la gente vio que les esperaba un buen rato de estar 24/7 en casa, decidieron que la compañía de una mascota era una gran alternativa para sobrevivir al encierro.

Pero como ya te estás imaginando, ahora que la normalidad poco a poco comienza a regresar a nuestras vidas y las oficinas y otros centros de trabajo ya empezaron a recibir empleados, esa misma gente ahora está buscando la forma de deshacerse de sus compañeros del reino animal.

Y es que además de que el tiempo ya no les da para cuidar de sus mascotas, muchos buscaron a perros y gatos bebés para comprar o adoptar, y eso significa que muchos de ellos ya son adultos para estas fechas, lo que hace más difícil su cuidado.

“Creo que eso sucederá a medida que la gente regrese gradualmente a las oficinas y empiecen a pensar en tomarse vacaciones también. Vamos a ver gente devolviendo a sus perros y gatos. Mucha gente compró cachorros muy al principio de la pandemia, y esos cachorros ahora serán adultos”, declaró Peter Laurie, director Ejecutivo del centro de rescate Bettersea Dogs & Cats Home.

El reportaje de Bloomberg señala que el número de mascotas devueltas a este y otros centros de rescate animal en Reino Unido se ha duplicado en los últimos meses, justo cuando las restricciones por la pandemia van en descenso.

Para el centro de rescate representa una tendencia a la baja en la caridad de la gente que no veían desde la última recesión en el Reino Unido, cuando la cantidad de perros callejeros aumentó de forma considerable.

Lockdowns around the world led to a pandemic boom for the billion dollar pet industry. Now, as Covid restrictions lift and workers return to the office, animal shelters are seeing an increase in pet parents abandoning their pets. Take a look. pic.twitter.com/jfchl7LEAX

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) May 9, 2021