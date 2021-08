Ah caray: Cadena de televisión transmite ‘rito satánico’ durante noticiero

Siempre hemos dicho que la televisión en vivo es un arma de doble filo, pues si bien permite que los contenidos presentados sean inmediatos y frescos, también es cierto que los errores pocas veces se pueden disimular u ocultar. Y seguro la televisora que transmitió un supuesto rito satánico nos puede dar la razón de eso.

Resulta que recientemente en Australia la televisora Australian Broadcasting Corporation (ABC por sus siglas en inglés) se vio envuelta en un escándalo gracias a que, durante un segmento de su noticiero nocturno, difundió imágenes de una ceremonia que era realizada por un grupo de ‘adoradores de Satanás’ en dicho país.

La presentadora de televisión Yvonne Yong comenzó a hablar sobre una propuesta que se plantea en el estado de Queensland, donde buscan que se considere un crimen el herir o provocar la muerte a perros y caballos que trabajan en la policía. Hasta ahí todo marchaba en orden, o al menos así fue hasta que se presentó una pausa en la pantalla.

Tras un ligero corte en la transmisión, en la pantalla se comenzó a reproducir un video en donde se aprecia cómo una persona vestida vestida de negro (la cual está acompañada de otras dos) grita “¡Salve, Satanás!”. En las imágenes se ve una cruz que está al revés y una especie de altar que tiene el símbolo del pentagrama.

Acá se los dejamos:

A juzgar por las imágenes, parece que la presentadora nunca se percató del error transmitido, pues al final de la cápsula Yong continúa el programa como si nada. Eso sí, el ritual satánico en televisión no pasó desapercibido para nadie y rápidamente el video se hizo viral. Hasta el momento la ABC no se ha pronunciado al respecto.

Por otro lado, medios locales indicaron que el video en cuestión pertenece al Templo de Satanás de Noosa, un grupo satánico con sede en Queensland que recientemente fue noticia en Australia, pues está presionando al gobierno para que les permitan impartir clases religiosas (de su secta, por supuesto) en las escuelas del país.

That’s the Noosa Temple of Satan people coming out of the Brisbane Supreme Court. As spokesperson for @psss_qld I attended the court hearing of their application to overturn the Dept of Education’s refusal of their application to provide Religious Instruction in state schools.

— Alison Courtice (@alisoncourtice) August 20, 2021