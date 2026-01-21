Lo que necesitas saber: Dar o recibir un abrazo —con consenso— implican beneficios para la salud mental, emocional y física.

¿A poco no? En cumpleaños, Navidad, fin e inicio de año o después de un evento de tensión o en momentos para expresar apoyo, alegría, confianza, respeto y cariño: qué bien nos cae un abrazo. Y por acá les queremos platicar de sus beneficios.

Sí, los beneficios de dar o recibir un abrazo —con consensuado— estudiados desde la ciencia y cuyos resultados chance no pasan inadvertidos para nuestro espíritu. ¿Ustedes qué dicen?

Foto: FOX.

8 beneficios de dar o recibir un abrazo

Un estudio de la Carnegie Mellon University publicado, por allá de 2016 en la revista Psychol Sci, sobre si los abrazos ayudan a mitigar el estrés mostró que, si bien todavía no comprendemos bien bien cómo funciona esa protección, un abrazo vale mil.

O, bueno, chequen: el estudio fue aplicado entre personas expuestas a un virus causante de un resfriado común.

Y encontró en los abrazos efectos que alivianaban a los pacientes con gripe, por lo que concluyó que este gesto puede ser un medio eficaz para transmitir apoyo. Pero, ¿sólo eso?

Foto: mododeolhar-Pexels.

Sus efectos han sido estudiados en todo el mundo. Y, acá en México, la UNAM suele compartir información, a propósito del Día Internacional del Abrazo (cada 21 de enero) sobre los beneficios para la salud mental, emocional y física.

Por ejemplo, en Gaceta UNAM Manuel González Oscoy, profesor de la Facultad de Psicología, explicó que dar un abrazo aumenta la sensación de bienestar y placer vía el aumento de la producción de serotonina y dopamina.

Aprender a hacerlo y distinguirlo

Aunque chance muchos lo han pensando: dar y recibir un abrazo también implica una comprensión de lo que buscamos al ofrecerlo o cómo la otra persona puede interpretarlo.

No lo decimos nosotros, sino el mismo Manuel González Oscoy, quien indicó que ok, abrazar no cuesta nada y tiene un montón de beneficios, peeeeero “es recomendable aprender a hacerlo, distinguir bien qué se busca al ofrecerlo y cómo puede interpretarlo la otra persona”.

Nada del otro mundo si consideramos que los abrazos pueden darse en distintos contextos para demostrar sentimientos diferentes, aunque el común denominador suele ser el de apoyo.

Foto: Chu Chup Hinh-Pexels.

Junto con Oscoy, la académica de la Facultad de Medicina Alicia Castillo señaló algo bien importante:

Para los efectos positivos o los beneficios de un abrazo sean efectivos debe existir un consentimiento, de lo contrario, generaría estrés.

Los beneficios de abrazar

Dicho esto, vámonos ahora sí con la lista de los beneficios de dar o recibir un abrazo vía Manuel González Oscoy y Alicia Castillo:

Fortalece el sistema inmunológico.

En personas adultas mayores, en especial, estimula la memoria.

También estimula el sentido de pertenencia social entre adultos mayores.

Reduce el estrés.

Promueve la empatía y también la confianza.

Incentiva la producción de la hormona del rejuvenecimiento (DHEA) —le dicen así porque esta hormona actúa como precursora de testosterona y estrógenos lo que impacta en el estado de ánimo y físico de una persona.

Aumenta la sensación de bienestar y placer vía el aumento de la producción de serotonina y dopamina.

Activa el sistema límbico —o sea, la zona del cerebro relacionada con las emociones.

Ayuda a disminuir la presión arterial.

Sobre estos últimos 4 puntos, el profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM explicó que esto sucede gracias a que un abrazo “estimula respuestas en algunas funciones autónomas del cuerpo”.

Un poco de oxitocina, la hormona del amor

Al abrazarnos solemos liberar oxitocina —mejor conocida como la hormina del amor— y como les platicamos esto ayuda a promover confianza y empatía, además de reducir las cargas de estrés.

Foto: Daria Obymaha-Pexels.

Oscoy recordó que con esto del entendimiento y la comprensión de los efectos de un abrazo se han desarrollado técnicas terapéuticas para el bienestar, ya sea físico o emocional. Una de ellas es la abrazoterapia que sugiere dar entre 4 y 8 abracitos al día.

O, si nos ponemos muy futuristas, hasta de la creación del abrazadeitor, un robot diseñado para, ¿dar los abrazos perfectos?

Acá les dejamos el enlace a la publicación de Gaceta UNAM por si quieren echarle un ojo y, al inicio de texto, anda el estudio citado sobre los abrazos.