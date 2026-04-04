Lo que necesitas saber: El aumento de tarifa no es tan grande pero si afectará a los que lo usan del diario.

Si eres de los que del diario se avienta el viaje en el Tren Suburbano, más te vale que cheques esta información… porque sí, otra vez volvió a subir la tarifa.

A través de su cuenta oficial de X, el servicio de transporte público anunció que el ajuste entra en vigor a partir del 27 de abril y, apesar de no ser un aumento “enorme”, sí pega y más si lo usas de diario.

Foto: Andrea Murcia-Cuartoscuro.

¿Cuánto subió el Tren Suburbano?

De acuerdo con la información publicada por la cuenta oficial, así quedarían los nuevos precios:

Viaje corto (0 a 12.89 km): Pasa de $11.00 a $11.50 pesos.

Pasa de $11.00 a $11.50 pesos. Viaje largo (12.9 a 25.59 km): Pasa de $25.50 a $26.50 pesos.

Sí, el aumento va de 50 centavos a 1 peso, pero ya cuando lo multiplicas por ida, vuelta y toda la semana, ya no suena tan leve el aumento.

Eso sí, la empresa Ferrocarriles Suburbanos afirmó que el costo de la tarjeta de acceso se seguirá manteniendo en $18.00 pesos.