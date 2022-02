Ayyy: Abuelita ofrece una pizza como recompensa para encontrar a la perrita de sus nietos

Estamos seguros que muchos por acá quieren un montón a sus abuelos por muchas razones. Quizá sea porque siempre nos consienten –aunque a nuestros papás no les guste la idea– o probablemente por toda la sabiduría que han juntado a lo largo de los años y que constantemente nos transmiten. Lo que sí nos queda claro es que harían cualquier cosa por vernos felices, como una abuelita que está buscando la manera de encontrar al perrito de sus nietos.

Por acá les hemos contado de abuelitos excepcionales, como el caso de un señor que anda vendiendo dibujos para alimentar a su familia (AQUÍ pueden checar esta historia). Sin embargo, en esta ocasión les queremos platicar sobre una señora que se está rifando como las grandes al más puro estilo de Liam Neeson en Búsqueda Implacable para dar con el paradero de su mascota, una peluda chihuahua llamada Chiquis y así regresarla sana y salva hasta su casa.

Esta abuelita está haciendo todo para encontrar al perrito de sus nietos

De acuerdo con Milenio, fue a través de una publicación en varios distintos grupos de Facebook donde una mujer llamada Lilia mencionó que estaba buscando a la perrita de sus nietos. Por supuesto que llamó la atención porque también mostró algunas imágenes de la lomita, pero además de esto, su post lo acompañó con un mensaje que le llegó directo al corazón pues no tiene dinero para dar como recompensa, pero ofrece una deliciosa pizza a quien le entregue a Chiquis o les de información sobre ella.

“Recompensaré con una pizza de Little Caesar’s, si tuviera $$ (dinero) recompensaría con él sin pensarlo con tal de no ver tristes a mis nietos. A quien devuelva a Chiquis es de mis nietos y están inconsolables buscando en Miramapolis, ayúdenme porfa a localizarla”, dijo la abuelita. Por si esto no fuera suficiente y para darnos directito al corazón, agregó que tanto los pequeños como una gatita llamada Lolita llora porque extraña a su mejor amiga.

Hasta el momento de redactar esta nota, la abuelita y su familia todavía no encuentran a la perrita. Sin embargo, gracias a su publicación, muchas personas están enteradas de la situación e incluso hay quienes están reportando si es que han visto a una peluda con sus características cerca del lugar donde se perdió. Desde nuestro lado solo esperamos que el caso de Chiquis llegue a todos lados y por supuesto, que muy pronto regrese a su casa sin un solo rasguño.