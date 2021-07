Chale: Adolescentes retrasan vuelo por no querer usar cubrebocas dentro del avión

“Están viendo y no ven”, como dirían por ahí… Aunque cada vez son más las personas que reciben la vacuna contra la enfermedad, nunca está de más el recordarles que la pandemia de COVID-19 sigue activa en todo el mundo. Y sí, eso significa que el uso del cubrebocas aún es obligatorio en algunas partes, como en los vuelos comerciales.

Les dejamos ese amable recordatorio para que no se vuelvan las personas más odiadas del mundo, tal y como le ocurrió a un grupo de adolescentes que provocaron el retraso de varias horas en un vuelo sólo por el simple y sencillo hecho de que los chicos no quisieron ponerse el cubrebocas cuando se les indicó hacerlo.

Los jóvenes se negaron a usar el cubrebocas dentro del avión

De acuerdo con medios locales, un vuelo de American Airlines que estaba programado para salir la noche del pasado 5 de julio desde Carolina del Norte, con destino a las Bahamas, se retrasó un día luego de que alrededor de 30 adolescentes, quienes al parecer se dirigían a un viaje de graduación, se negaron a usar el cubrebocas dentro del avión.

El vuelo primero tuvo un retraso debido a problemas mecánicos, sin embargo, horas después los pasajeros abordaron. Cuando la aeronave estuvo a punto de despegar, varios pasajeros tuvieron un altercado con los estudiantes en cuestión porque éstos se negaban a ponerse la mascarilla dentro del avión, esto a pesar de que es una norma federal.

Y retrasaron el vuelo a las Bahamas durante un día

De acuerdo con testigos del avión, la mayoría de los adolescentes de la secundaria de Boston estaban siendo muy escandalosos e irrespetuosos con las personas a su alrededor. Al final el vuelo tuvo que posponerse varias horas más y se programó para la mañana del martes, lo que llevó a los adolescentes a pasar la noche en el aeropuerto.

A la mañana siguiente todos los pasajeros (que recibieron vales de comida y hotel) abordaron el nuevo vuelo. Obvio ahí también iban incluidos los adolescentes en cuestión, que ahora sí aceptaron ponerse el cubrebocas sin decir nada y quienes seguramente abordaron con decenas de ojos sobre ellos. ¡Pero qué necesidad!

“Esperamos que nuestros clientes cumplan con nuestras políticas cuando elijan volar con nosotros, y tomamos medidas cuando ese no es el caso”, indicó American Airlines sobre este incidente en el que no hubo personas arrestadas por no usar el cubrebocas. ¡No sean así, en serio!