¡Achis! ¿Cómo le hacen las AFORES para que crezca el dinero?

Es normal que al querer abrir una cuenta destinada para tus ahorros surjan ciertas dudas sobre el manejo de tu lana… que si te cobran comisiones, que si se te generan intereses, que si lo tendrás disponible al momento que lo requieras, ¡uff! solo por mencionar algunas. Pues déjanos decirte que si cuentas con un empleo formal puedes sacarle provecho a tu AFORE, que además de ser un fondo para tu retiro, te sirve para hacer ahorros voluntarios que te generan rendimientos. También puedes tener una AFORE si eres freelance, solo que tú tendrás que abrir tu cuenta. Acá te contamos todo lo que debes saber.

¿De dónde sale el dinero?

Recordemos que en tu cuenta de AFORE se almacenan aportaciones que vienen directamente de los pagos de tu nómina, más un porcentaje extra que pone el gobierno y otro por parte de tu patrón. A la vez se encargan de administrar tu dinero poniéndolo a trabajar en distintos proyectos que son previamente seleccionados por expertos en inversiones; de esta manera tú te vuelves inversionista y tienes un equipo que se encarga de invertir tu varo para que vaya creciendo. Y ojo querido sopilector, las ganancias generadas se quedan en tu cuenta y contribuyen a que el ahorro para tu retiro sea mayor.

Otra de las ventajas de tener una cuenta de AFORE es que puedes hacer aportaciones voluntarias sin comisiones o manejo de cuenta. Estas aportaciones son súper importantes si eres freelance, pues no tienes un patrón que lo haga por ti. Obviamente entre más lana inviertas, tu AFORE podrá disponer de mayores recursos para realizar inversiones por lo que el rendimiento irá en aumento.

Muy interesante, pero… ¿dónde se invierte el varo?

La principal inversión de las AFORES es en la deuda gubernamental nacional, y con decir deuda, nos referimos a la recaudación de recursos para invertir en obras públicas. También invierten en acciones, y se destinan recursos a proyectos productivos de infraestructura, inmobiliario, minería y tecnología.

¿Es segura la inversión?

¡Claro que yes! Todas las inversiones que se hacen a través de las AFORES se apegan a un proceso que impide que el dinero se invierta en proyectos o empresas que sean de riesgo. Y no solo eso, si alguno de los proyectos no sale como se planeaba, los recursos que se hayan invertido representan un porcentaje mínimo de tu ahorro que no causará un daño a tu patrimonio. ¡Así que ya lo sabes, ahorra que puedes!