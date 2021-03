¿Ahorrar tiempo en el banco? Acá te decimos cómo lograrlo desde tu cel

Caray… esta nueva normalidad. ¿Cómo nos ha cambiado, no? Antes íbamos al supermercado a escoger nuestros propios alimentos, nos tomábamos el cafecito con nuestros compas del trabajo, visitábamos a la familia cualquier día a cualquier hora, y ahora todo parece muy lejano. Pero no todo ha sido malo, muchos de estos cambios nos han llevado a adelantar a pasos agigantados todos los beneficios que nos ofrece la tecnología.

Muchos negocios y servicios se pusieron las pilas para actualizarse y nos ofrecieron opciones seguras para poder llevar nuestra vida lo más cercano posible a la normalidad. Uno de ellos fue BBVA, que le ha ofrecido a sus usuarios grandes beneficios a través de su app móvil.

Si bien hay muchos trámites que se pueden hacer de manera remota, hay ocasiones en las que es necesario acudir al banco, por ello BBVA desarrolló una nueva forma de agilizar esta situación, la cual además de ahorrar tiempo, ayudará a exponernos menos durante la contingencia: sacar un turno para la sucursal desde la App BBVA.

¿Qué es y cómo funciona el Servicio de Turno BBVA?

Es una nueva función dentro de la App BBVA en la que puedes sacar tu turno para la sucursal y ahorrar tiempo. ¿Me lo juras? ¡Sí! Y no es nada complicado, acá te lo explicamos: Primero ingresa a la App BBVA con tu contraseña, una vez dentro usa el menú hamburguesa para desplegar opciones, en el apartado “Sucursales y Cajeros”, elige la sucursal que más te convenga.

Después de haber elegido tu sucursal encontrarás un icono de ticket con la leyenda “Pedir Turno”, ahí deberás elegir el tipo de trámite por hacer, el día y la hora. ¡Y eso es todo! Con estos pocos taps tendrás un turno con el que podrás identificarte al llegar a sucursal y esperar por mucho menos tiempo, de esta manera te cuidas y evitas tener contacto con mucha gente.

Olvídate de las largas esperas en el banco

Seguro te has topado con algún familiar o conocido que te recomienda bajar la App BBVA para que no vayas a la sucursal, y la neta sí hace paro, porque en estos momentos donde necesitamos ahorrar tiempo y cuidar la sana distancia, la App BBVA te ayuda a hacer retiros sin tarjetas, apagar o encender las tarjetas de crédito, pagar servicios, hacer transferencias todos los días del año sin costos ni comisiones y hasta levantar aclaraciones por movimientos no reconocidos.

Así que sí, uno de los lados positivos que le vimos a esta contingencia sanitaria fue que la tecnología se volvió nuestra aliada. Ahora que sabes cómo funciona este proceso, saca turno para tu sucursal más cercana desde la App BBVA y ahorra tiempo.