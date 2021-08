“Me deja en blanco”: Alumno se queja de su maestro en plena clase virtual y se hace viral

La relación con [email protected] [email protected] puede ser complicada. A lo largo de la vida escolar, de repente te toca alguien que se nota que ama lo que enseña y desea compartir sus conocimientos con nosotros, aunque también hay otros que de plano no entendemos por qué están impartiendo una materia. Sin embargo, en esta ocasión nos quedamos con el ojo cuadrado por la forma en que un alumno se quejó de su profe y por supuesto que se hizo viral.

Resulta que en los últimos días ha andado en Twitter y otras redes sociales la historia de Alex García, un estudiante de la licenciatura de Derecho. En plena clase virtual y frente a todos sus compañeros, el joven tomó la palabra y sin pensarlo –y que tuviera que ver con el tema que acababan de repasar– decidió que era buena idea decir todo lo que opinaba sobre el profesor y la manera que tiene de dirigir su clase a una semana de conocerlo…

Este alumno “se quejó” de su maestro ante la mirada de sus compañ[email protected]

Alguien grabó este momento tan peculiar y compartió el video donde el alumno se dejó ir como hilo de media. En un principio, aseguró que él es un buen estudiante y participa mucho en todas las clases en general, pero dejó muy claro que no le gusta la forma en la que lleva los temas que están viendo por ahora, pues él considera que tiene que sentirse en confianza para poder hablar y nomás no siente que el maestro le brinde esa seguridad.

“No puedo pensar, la verdad me deja en blanco”, mencionó Alex, mientras algunos de sus compañeros se rieron de su queja que cabe aclarar, nunca fue en tono agresivo. Sin embargo, no esperaba que el maestro respondiera a todas sus palabras diciendo simplemente que el joven no aceptaba la presión porque no quiere que nadie le pregunte nada. Ante esto, el estudiante respondió que le gustaban los profes estrictos, contradiciéndose un poco.

Este momento armó una conversación interesante en internet

Como era de esperarse, esta historia se hizo viral en el internet de las cosas y generó una conversación interesante al respecto. Por un lado estuvo el bando que apoyó al alumno, considerando que hay [email protected] bastante estrictos que hacen sus clases sumamente complicadas, aunque también salieron [email protected] que opinan todo lo contrario, que a veces ese tipo de profesores son muy buenos porque quieren que sus estudiantes tengan carácter.

¿Ustedes qué dicen? ¿Creen que estuvo bien que Alex le dijera al profe todo lo que opinaba de su clase? ¿Piensan que el maestro tiene razón? Sea como sea y aunque estén a favor o en contra, lo importante de todo esto es que al parecer –por lo poco que vemos en el video que apareció en redes sociales–, la discusión no llegó a un momento de tensión y hasta eso, toda la conversación se llevó en un tono calmado y respetuoso.