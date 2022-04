Quedaron: Alumnos arman fiesta de cumpleaños a su maestra, pero se equivocan de día

Estamos seguros que muchos por acá han preparado fiestas sorpresas espectaculares. No importa si tuvieron mucho presupuesto o hicieron cooperacha para que sucediera, lo que vale es la intención y las ganas de celebrar a una persona querida. Pero también tenemos muy claro que de repente las cosas pueden salir mal, tal como le sucedió a un grupo de alumnos que armaron un pachangón por el cumpleaños de su maestra y se equivocaron de día.

Por acá les hemos contado sobre fiestas bastante interesantes, como el caso de una quinceañera que tiró la casa por la ventana llegando a su reventón con una grúa y toda la cosa (sí, eso pasó y POR ACÁ lo pueden checar). Sin embargo, en esta ocasión les platicaremos sobre unos jóvenes que quisieron tener un detalle con la persona que diario les comparte sus conocimientos, pero les faltó investigar más cosas sobre ella.

Estos alumnos festejaron a su maestra y las cosas no les salieron bien

Fue a través de un video de TikTok compartido por el usuario joselopez768 donde nos enteramos de la triste historia de estos alumnos. Resulta que en el clip cuentan que todos se organizaron para festejar el cumpleaños de su maestra, tanto así que cooperaron para decorar el salón con globos y hasta le compraron varios pasteles porque un momento como este lo ameritaba. Todo estaba listo para que la docente llegara a su reventón sorpresa.

En las imágenes se puede ver cómo llega la maestra y evidentemente se sacó de onda por toda la situación. Los jóvenes comenzaron a cantarle “Las mañanitas” e incluso se tomaron una foto grupal para recordar este instante, pero ella se notaba un tanto rara en todo momento. Para no hacerles el cuento más largo, después de agradecerles por el detalle, no le quedó de otra más que confesar que no era su cumpleaños… sí, como diría la chaviza, quedaron.

Por supuesto que el video de esta fiesta sorpresa de cumpleaños fail rápidamente se hizo viral en el internet de las cosas. A pesar de que los alumnos la regaron al no confirmar la fecha de nacimiento de su maestra, de cualquier manera no quita que la intención es lo que cuenta y a pesar de que no era su cumpleaños, se ve que todos los que estuvieron en ese salón de clases se la pasaron increíble. Moraleja: siempre chequen muy bien sus fuentes.