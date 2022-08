El atentado contra el escritor Salman Rushdie generó una ola enorme de condenas hacia sus atacantes, sin embargo, la moneda tiene otra cara. Se reporta que en Irán han elogiado la agresión, además de que Twitter está lleno de personas que incluso amenazan a quienes se muestran horrorizados por el hecho, como J. K. Rowling.

Foto: Getty

La mente detrás de Harry Potter reaccionó a la noticia del ataque contra el autor de Los Versos Satánicos a través de sus redes sociales. Lo hizo como tantas personas más a lo largo y ancho del mundo y el internet, pero ella recibió un mensaje que para nada debe tomarse a la ligera.

La amenaza de muerte hacia J. K. Rowling

J. K. Rowling compartió un tuit con la noticia y escribió que le parecía horrible. También escribió otro tuit donde expresaba que se sentía muy mal por eso y que ojalá se recupere pronto.

Fue en ese donde alguien le respondió con la amenaza de muerte. Un usuario identificado como Meer Asif Aziz, le respondió que no se preocupara, que ella era la siguiente.

Literal, la persona detrás de esa cuenta le escribió “Don’t worry, you are the next”, en referencia al ataque contra Salman Rushdie impulsado por considerar su obra como una blasfemia.

Twitter no consideró que el mensaje violara su reglas

J. K. Rowling reportó de inmediato tal mensaje a Twitter, pero recibió la respuesta de que el tuit no violaba sus pautas. La autora de Harry Potter respondió citando las reglas de Twitter contra la violencia, la glorificación de la misma, y sus reglas contra las amenazas o el terrorismo.

@jk_rowling (Twitter)

Ante la amenaza de muerte que recibió y la negativa de Twitter de brindarle ayuda tras su reporte, cientos de mensajes de apoyo llegaron a la cuenta de la escritora, quien agradeció a lo anterior e informó en una actualización que la policía ya estaba al tanto de su situación.

Foto: Getty