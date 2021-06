¿Quién es Ana Martín y por qué se ha convertido en tendencia?

La conocida actriz mexicana Ana Martín (seguro la has visto en alguna telenovela de esas que ve tu jefecita, no te hagas) se ha convertido en tendencia de Twitter de manera reciente. ¿La razón? una serie de posteos y fotos que ha subido a dicha red social en donde detalla cómo siempre ha roto los roles de género.

A través de fotos de hace años, anécdotas y pensamientos publicados en su cuenta de Twitter, Ana Martín se ha convertido en un nuevo ícono para los centennialls. Y es que ella afirma que desde joven siempre fue contra la corriente e hizo lo que quiso, tanto en el amor como en su forma de vestir y otras cosas que hace varias décadas eran ‘mal vistas’.

Ana Martín ha compartido su filosofía de vida en Twitter

Un ejemplo claro de eso fue un tuit donde la actriz de 75 años de edad y nacida en la CDMX, indicó que nunca ha dependido de un hombre y si bien siempre salió con muchos, en todas las ocasiones pagó sus cosas y nunca necesitó de nadie. También hay otro donde dice que el precio que ha pagado por no tener hijos es el tener que cuidarse sola, aunque irá a un asilo cuando sea el momento.

Todo en la vida tiene un precio y como no me quise casar ni tener hijos, el precio que debo pagar es que tengo que cuidarme sola, pero cuando ya no pueda, romperé mi cochinito y me iré a una casa donde los ricos mandan a sus viejitos. — Ana Martín (@AnaMartinActriz) June 16, 2021

Habla sobre cómo ha sido sus relaciones amorosas y que nunca creyó en el compromiso como tal

En cuanto a sus relaciones amorosas, Ana Martín aseguró que nunca ha sido creyente del “hasta que la muerte nos separe”, pues a ella le gustaba el amor sin compromisos. “Tampoco significaba para mi libertinaje, ya que siempre he llevado una vida tranquila dedicada a mi trabajo”, escribió en uno de sus tuits.

“Mi relación amorosa más larga duró tres años y medio porque, cuando se me acababa la pasión, los cortaba. A mí no me gustan ni las relaciones serias ni la estabilidad emocional, en eso salí a mi papá, ‘Palillo’ Que tuvo a todas las mujeres; igual hice yo con los hombres”, escribió en otro tuitazo que se volvió viral.

Nunca creí en eso de que «hasta que la muerte nos separe», creí más bien en el amor libre, querer a una persona sin llegar a comprometernos, tampoco significaba para mi libertinaje, ya que siempre he llevado una vida tranquila dedicada a mi trabajo. — Ana Martín (@AnaMartinActriz) June 21, 2021

Ana Martín también ha compartido fotos donde presume su belleza natural

La actriz conocida por participar en telenovelas como ‘Gabriel y Gabriela’ (1982), ‘El pecado de Oyuki’ (1988), Soy Tu Dueña (2010), Rubí (2004), Destilando Amor (2007), entre otras, también ha revelado que en sus tiempos también se vistió como quiso y siempre se ha sentido orgullosa de su belleza física 100% real no fake.

De hecho Ana Martín, hija del actor Jesús Martínez “Palillo” y Dinah Solorzano, afirmó que en el año de 1963 se convirtió en la primera mexicana en participar en Miss Mundo. Certamen del que quedó descalificada luego que descubrieran que aún era menor de edad.

Yo de joven 😊 sin cirugías, no hacía ejercicio, así nací. pic.twitter.com/jdxz4PrAKM — Ana Martín (@AnaMartinActriz) June 1, 2021

Fui la primera Miss Mundo México 🇲🇽 en 1963. Pero me descalificaron del concurso de belleza porque tenía 17 años. ¡Se armó un escándalo! pic.twitter.com/41CK2NYEGE — Ana Martín (@AnaMartinActriz) June 23, 2021

La actriz ha comenzado a ser considerada una de las reinas de las redes sociales

Y así hay una decena de mensajes en su cuenta de Twitter –que recientemente fue verificada–y en donde ya acumula más de 61 mil seguidores. Todo esto (y por si se habían preguntado la razón) la han llevado a convertirse en tendencia nacional, pues en redes sociales aplauden su pensamiento y filosofía de vida, así como uno que otro meme que se avienta.

Pero no crean que la fama de Ana Martín sólo queda en Twitter, ya que la actriz también comparte contenido en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 550 mil seguidores, así como en su perfil de TikTok, en la que ya contabiliza más de un millón. ¡Ana Martín sí le sabe!