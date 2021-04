Imss/Twitter: @candymoorle ¡Aplausos para Silverio! Paciente con Síndrome de Down se recupera de COVID-19 April 11th, 10:30am April 11th, 10:38am Adriana Alanís Mientras Tanto

Cuando Silverio dio positivo a COVID-19, su familia entró en shock, el pronóstico médico no era nada favorable. La obesidad y cardiopatías que padece, lo hacían un paciente mucho más vulnerable. Pero, hoy, no solamente podemos celebrar su recuperación, sino que también, el joven con Síndrome de Down, les enseñó a los doctores que el amor a la vida y las ganas de seguir adelante, son indispensables en la convalecencia.

Oriundo de Silao, Guanajuato, fue atendido en el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 54 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde permaneció 20 días internado. Como era de esperarse, el equipo médico puso especial atención a su caso, debido a su condición, tiempo suficiente para que el joven de 42 años, se ganara el cariño y empata de médicos y enfermeras.

La directora del hospital, la doctora Dulce María Isabel Mendiola Quintana, señaló que “el paciente ingresó el 6 de febrero y fue un caso muy especial para todo el personal de las diferentes categorías que participaron en su atención, pues sus ganas por salir adelante hicieron la diferencia. Conmovió a todas y todos los trabajadores del nosocomio”.

Sin embargo, la recuperación de Silverio no fue fácil, se logró al gran trabajo en equipo entre el personal en primera línea y el paciente, que además, pasó días enteros sin ver a su familia, cosa que en lugar de tirarlo para abajo, puso más empeño en su recuperación para volver a verlos.

Pronóstico Crítico

Cuando llegó al hospital, su pronóstico era crítico, porque, además del síndrome de Down, padece obesidad, cardiopatías y tiene dificultad para hablar. El personal refirió que el paciente llegó en estado grave, con una saturación de oxígeno al 80 por ciento. La doctora Mendiola Quintana explicó que desde su ingreso al hospital se le suministró oxígeno de apoyo y a los pocos días se tuvo que aumentar la cantidad.

Lo peor, fue que al décimo día d ser atendido, los resultados de laboratorio indicaban que no había mejoría, llegando a requerir el máximo de oxígeno que se le puede proporcionar a un paciente. Su familia, no dejaba de tronarse los días, esperando que de Silverio se recuperara, sin embargo, la falta de evolución no permitían un pronóstico favorable.

No obstante, con el paso de los días y gracias a los cuidados del personal del hospital, Silverio mejoró y fue dado de alta el 26 de febrero, aunque su caso, apenas fue compartido por el IMSS en abril del 2021. Teresa, hermana de Silverio, compartió que su hermano “está mucho mejor. La atención que recibió fue excelente; siempre estuvieron al tanto de él.

“Incluso nos hicieron videollamadas para poder verlo y que él nos viera para darle tranquilidad”. La hermana de Silverio agradeció al personal que lo atendió, ya que su hermano menciona con gusto a quienes lo bañaban y le daban de comer. Refirió que toda la familia está muy agradecida con el personal. El logro de Silverio, nos recuerda a Chris Nickik, la primera persona con Síndrome de Down en completar un Ironman.