Lo que necesitas saber: No todo lo que hace Paul McCartney es genial. ¿O si? Quizás algunas colaboraciones hechas con otros artistas abren la posibilidad de decir: "mmm, quizás no está tan buena".

A lo largo de su increíble carrera, Paul McCartney ha hecho trabajos con artistas y bandas increíbles. No por nada el exBeatle les echó el ojo y les concedió el honor de unírsele. Sin embargo, épicas en el papel, esas colaboraciones algunas veces ofrecen resultados que no cubren las expectativas (algunas…).

¿Una sentencia dura? El tema de las colaboraciones que Paul McCartney ha hecho es que, por tratarse del exBeatle, se espera un trancazo. Algo maravilloso, tomando en cuenta la calidad de Macca y aquellos con los que une fuerzas… pero, bueno, es que nunca podrá repetirse la dupla Lennon – McCartney. Algo que hay que tener en cuenta.

Como sea, siempre vale la pena escuchar las canciones que McCartney ha realizado cuando une talentos con artistas del calibre del Rey del Pop. Algunas altamente valoradas, otras que han quedado en el olvido (por no decir “olvidables”).

Dos canciones con Michael Jackson

Antes del “asuntito” legal que tuvieron por el catálogo de The Beatles, Paul McCartney y Michael Jackson derramaron inventiva pop y crearon dos canciones que muchos fans aplauden: “The Girl is Mine” y “Say Say Say”; la primera incluida en el álbum Thriller del Rey del Pop, la segunda en el Tug of War de McCartney.

Sencillas y geniales… ¿Las dos? Tal vez una más que otra. Porque, como ha dicho el propio Paul McCartney: una canción puede ser sencilla y no sonar genial. Y qué tan genial es “Say Say Say” que, cuando la ponen antes de los conciertos de Macca, la gente puede estar en lo suyo, platicando, bebiendo y no poniendo atención… pero cuando llega el momento, todo mundo corea “Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh”.

Unas masticadas de verdura (sin albur) para Super Furry Animals

Los de Gales no tuvieron que ser famosos para poder colaborar con el exBeatle. Prueba de que McCartney lo único que busca es que haya talento (y que le interese el proyecto).

Cuenta la leyenda que durante la ceremonia de los Premios NME 2000 el tecladista de la banda, Cian Ciarán (ya con algunos chupes encima), se aventó a pedirle chance a McCartney de hacer remixes con algunas grabaciones de The Beatles… sorpresivamente, Sir Paul accedió y, no sólo eso, el trabajo acabó siendo el álbum experimental Liverpool Sound Collage.

Y la historia no acabó ahí. Ya con más confianza, los Super Furry Animal le pidieron a McCartney colaborar en uno de sus discos: el Rings Around the World. Nuevamente accedió… pero los galeses no quisieron una genial línea de bajo del exBeatle o que se echara unos versos. Nah: lo que le pidieron es que se grabara comiendo apio, evocando lo que McCartney hizo para The Beach Boys en la canción “Vegetables”. La increíble masticada de Macca quedó en la canción “Receptacle for the Respectable” .

Stevie Wonder… o cuando McCartney conoció funk del bueno

El Tug of War es un desfile de artistas: Denny Laine, Ringo Starr, George Martin (tocando el piano), Carl Perkins… y entre tanta figura, resalta Stevie Wonder quien, para el quinto disco solista de McCartney, colaboró en dos canciones: “Evony and Ivory” y “What’s That You’re Doing?”.

Para muchos (incluso fans), “Evony and Ivory” es… pues demasiado cursi. Seeeee, muy en pro de la armonía e integración, pero cursilona. Que no es malo: Muy McCartney la canción, alcanzó el #1 de las listas y queda como un clásico del repertorio del exBeatle.

Mucho menos memorable resultó “What’s That You’re Doing?”, rolota en la que es evidente quién estuvo al frente, al momento de la composición: puro funk en el que la voz de Stevie Wonder se fusiona con el piano eléctrico. Un sonido inconfundible del creador de “Superstition”.

Con Kanye West, ¿una colaboración fallida?

Pues, si nos vamos a los números, se dirá que no hay falla: millones de reproducciones tiene la canción “FourFiveSeconds”, en la cual McCartney se unió a Kanye West… ¡y Rihanna!

Con tales nombres, se pensaría en una loca combinación de hip hop y pop, pero el trío se fue a la segura y presentó una canción que “genérica”. No mala, pero tampoco buena. No para los altos estándares de Sir Paul McCartney y Kanye West. ¿O no?

Antes de tan olvidable canción, McCartney tocó los teclados para la canción “Only One” (la favorita de Kim Kardashian del amplio repertorio de Kanye)… y la triada de colaboraciones con el ahora “funado” rapero se cierra con “All Day”, canción en la que sampleó a Paul McCartney tocando la guitarra a dos dedos. Quizás estas dos últimas canciones mejores que la primera, que resultó ser la más popular. Por algo será.

Paul McCartney y su incursión en el mundo del spoken word con Allen Ginsberg

Algo que empezó sólo porque a McCartney y que terminó involucrando a Phillip Glass, Marc Ribot, Lenny Kaye y Gus Van Sant, entre otros.

No sabemos cómo, pero Ginsberg visitó a Paul McCartney y su familia. Les recitó uno de sus poemas y, sin mayor intención (aparentemente), les dijo que se presentaría en el Royal Albert Hall para leer ese poema.. pero le faltaba un músico de acompañamiento. Sin pensarlo, Paul se ofreció.

Para sorpresa de Allen Ginsberg, McCartney pidió grabar la “canción”. Ahí ya no sólo fue guitarra, sino maracas, batería y demás. Al asunto también se incluyó a Phillip Glass y compañía y así tenemos la grabación “The Ballad of the Skeletons” (fuertemente inspirada en el Día de Muertos, por cierto).

Para rematar la imposible unión del poeta beatnik y el exBeatle, la canción contó con video creado por Gus Van Sant, el cual tuvo buena rotación en MTV. Quizás sin Paul McCartney no hubiera pasado… quién sabe.