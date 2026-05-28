Lo que necesitas saber: Con una iniciativa de reforma (cambios) de Claudia Sheinbaum, los diputados aprobaron pasar la elección judicial de 2027 a 2028.

Ya más o menos se veía venir pero el madrugada de este 28 de mayo, la Cámara de Diputados aprobó el aplazamiento de la elección judicial originalmente programada para 2027.

Aunque lo que más está llamando la atención es que una de las modificaciones establece que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) podrán reelegirse (y mantenerse en el cargo hasta 17 años).

Instituto Nacional Electoral // X:@INEMexico

Aprueban posponer la elección judicial y que magistrados puedan reelegirse

Tras 15 horas de discusión para platicar todos los detalles de esta nueva reforma al Poder Judicial, los diputados aprobaron con 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones, modificaciones que están dando de que hablar.

Lo primero es que la reforma mueve la elección judicial hasta el primer domingo de junio de 2028 y también cambia reglas para candidaturas, boletas y evaluación de aspirantes.

Aunque lo que está causando polémica en estas votaciones es que también se estableció que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puedan reelegirse.

Y es que recordemos que los magistrados fueron elegidos en 2016 por un periodo de nueve años pero su cargo se extendió un año (a 2026) más para evaluar la elección de juzgadores…

Ahora, con esta nueva elección judicial su cargo se extiende hasta 2028, fecha en la que si llegan a ser reelegidos podrían estar en el cargo por otros seis años ¡y mantenerse como magistrados por 17 años!

Foto: comunicacionsocial.diputados.gob.mx.

Diputados aprueban en lo general posponer la elección judicial a 2028

Con 341 votos a favor, 124 en contra y ninguna abstención, la iniciativa para mover la elección judicial de 2027 a 2028 avanzó en lo general en el Pleno de la Cámara de Diputados.

Eso no es todo. También aprobaron que la revocación de mandato se lleve a cabo el primer domingo del año que corresponda o coincida con las jornadas electorales, federal o locales.

Foto: @Mx_Diputados

(En la conferencia mañanera del 18 de mayo, al presentar la iniciativa, la consejera de la Presidencia Luisa María Alcalde explicó que buscaban que la revocación de mandato se realizara también en 2028 a la par de la elección judicial).

Regresando a la elección judicial —que también se realizará el primer domingo de junio de 2028—, las casillas para que la gente vaya a votar deberán ubicarse en la misma zona donde se llevan a cabo las elecciones ordinarias federales o locales.

Además, durante la elección el INE tendrá que chambear para ese día de las elecciones no metan mano representantes de los partidos políticos.

Al final, la idea es que los candidatos ganadores tomen protesta en el Senado el 1° de septiembre de 2028.

¿Por qué posponer la elección judicial?

En la elección judicial se votarán:

4 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

464 magistraturas de Tribunales Colegiados de Circuito.

386 juezas y jueces de Distrito.

En los poderes judiciales locales 424 magistraturas.

Y 2 mil 831 juezas y jueces de 25 estados.

O sea, un montón de cargos que se convirtieron de elección popular con la Reforma al Poder Judicial y sus leyes secundarias.

Foto: Presidencia.

La idea de esta iniciativa es que para que no se junten y no haya relajo en las elecciones legislativas y estatales de 2027, la judicial se pase a 2028.

¿Qué sigue? Todavía falta que el Senado de la República apruebe esta iniciativa de reforma de Sheinbaum.