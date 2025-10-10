La Gira Internacional de Aprendemos Juntos hizo una parada en la CDMX y sí, fue todo un eventazo. El 2 de octubre, más de 700 personas llenaron El Cantoral para ser parte de una experiencia que demuestra que aprender también puede ser algo emocionante y transformador.

El encuentro tuvo como invitados a Hugo Nájera Alva, director general de Banca Minorista de BBVA México; a Beatriz Martínez Gómez, líder del proyecto Aprendemos Juntos México; Daniel Habif, escritor, y a los psicólogos Julia Borbolla y Walter Riso. Durante la charla, Hugo Nájera dejó clara una idea poderosa: “La educación es el vehículo de crecimiento personal, del país y de una sociedad más equitativa”.

Y no lo dice por decir. BBVA México lleva años impulsando proyectos que buscan abrir caminos reales para las nuevas generaciones.

Aprendemos Juntos México | Foto: Cortesía.

Educación que inspira, conecta y cambia vidas: Así lo está haciendo BBVA México

Entre las iniciativas más destacadas está “Chavos que inspiran”, un programa de la Fundación BBVA México que ha beneficiado a más de medio millón de estudiantes con becas que van desde la secundaria hasta la universidad.

También están los programas de educación financiera, que BBVA busca integrar en la educación pública básica del país. Y por supuesto, Aprendemos Juntos México, que en un solo año ya superó los 1,600 millones de visualizaciones.

Iniciativa Aprendemos Juntos BBVA | Foto: Cortesía.

Hugo Nájera destacó que lo mejor de esta iniciativa es que el conocimiento es gratuito y accesible para todos sin importar la clase social o los recursos, lo que se busca es crear una comunidad que aprenda, crezca y se inspire junta.

Expositores de Aprendemos Juntos México | Foto: Cortesía.

Después de pasar por Madrid, Barcelona y Colombia, la gira seguirá por Argentina, Perú y Uruguay, llevando un mensaje claro: una vida mejor y un futuro más sostenible sí son posibles si aprendemos juntos.

Y ojo: esto apenas comienza. BBVA con esta iniciativa seguirá rodando por todo el mundo para recordarnos algo simple pero poderoso: aprender también puede cambiarlo todo.

Si quieres conocer más sobre esta iniciativa, checa AQUÍ el canal de YouTube de Aprendemos Juntos.



