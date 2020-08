Arribaste muy felino, ¿no?: El video de la combi ya tiene su doblaje latino

No nos queremos echar flores, pero estamos casi seguros que el primer video que se hizo viral en la historia de la civilización fue el de Edgar. Y sí, es mexicano. A lo largo de la breve historia del internet, han surgido videos en nuestro país (como el de la combi), que se han hecho virales, y aunque no siempre por las razones correctas, no se puede negar su impacto en las redes sociales.

Y ahora fue el turno del “video de la combi”, el cual se hizo tendencia la mañana y tarde del lunes 3 de agcombiosto de 2020.

El video de la combi

Como mencionamos, se hizo viral un video grabado por una cámara de seguridad de una combi que circula en el Estado de México, específicamente en la carretera México-Texcoco a la altura de la Asfaltadora. Aquí vemos como un sujeto le hace la parada al transporte. Este se detiene y en cuanto abren la puerta, entra un hombre a asaltar a las personas. “A ver, hijos de su puta madre. Ya se la saben“, les dice.

Sin embargo, el conductor arranca la combi y el asaltante que se queda arriba. Cuando se acerca a la puerta, intenta bajarse pero no lo logra, pues los hombres que iban en la combi lo detienen y comienzan a golpearlo. Entre insultos, se escucha que alguno pide le hablen a la policía. El asaltante pide que lo dejen en paz, pero no le hacen caso.

Uno de los hombres que iba en la combi le dice “Para que sientas lo que sentimos“, haciendo referencia a que él pide que ya lo dejen, pero los asaltos en transporte público cada vez son más violentos. Otro video surgió en redes sociales en el que se ve cómo sacan al asaltante de la combi y le quitan los pantalones ya en la vía pública. Este video fue grabado desde una combi y señalan que así es como quedó el ratero.

Doblaje latino

El video fue tendencia todo el lunes, e incluso la palabra y el hashtag “#combi”, se mantuvieron en los primeros lugares de conversación en redes sociales. Por lo que era de esperarse que sacaran el video con el doblaje latino.

A mediados de abril, a un genio llamado Von George se le ocurrió doblar todos los videos mexicanos que han surgido en los últimos años y que se han hecho virales com el de “Las cholas de Chalco”, “El Ferras”, “El Canaca”, “Cómete un pan”, “Yo soy indio”, “No somos sicarios” y, por supuesto, el infame “Señor de la combi”.

Y ahora le tocó al video de la combi en la que los pasajeros le propinan una golpiza al asaltante durante varios minutos. Como es usual, el autor del video le cambió las groserías por palabras palabras que pudieran escucharse en la televisión abierta. Y así en lugar de “hijos de su p#@ta madre“, escuchamos “hijos de su pelandusca madre“.

Una de las frases que se hicieron más populares en el video fue la que mencionó un pasajero: “Venías bien león, ¿no?“. Y ahora, esa frase se convirtió en “Arribaste muy felino, ¿no?“. En la edición también le agregan efectos de golpes de caricaturas.

El tema es más serio más allá de los memes

Es un tema complicado. Muchos usuarios de redes “aplaudieron” la acción de los pasajeros al defenderse y darle una especie de lección al asaltante. Muchos han hablado de un “hartazgo” por parte de los ciudadanos que constantemente se enfrentan a situaciones de violencia que cada vez se agravan más.

Y el ejemplo perfecto son los asaltos y robos a transporte público. A finales de 2019, se reportó que los robos en transporte público, en tres años, aumentó 700 por ciento en algunos municipios del Estado de México. Y cada vez son más violentos. Los videos de cámaras de seguridad dan cuenta de el aumento de violencia, y al mismo cómo los ciudadanos están cada vez más hartos, asustados y dispuestos a ejercer justicia por su propia mano.

La creciente inseguridad en el Estado de México y varias partes del país, han detonado los lincheamientos, el cual es un reflejo de la crisis y de cómo la gente no recibe justicia cuando es víctima de un delito, o bien, es constantemente víctima de la delincuencia. Esto se ha visto en el incremento en número de noticias con video de asaltos a pasajeros en transporte público.