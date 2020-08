Por medio de redes sociales hemos visto cientos de videos grabados por las cámaras de seguridad de unidades de transporte público de todo tipo: camiones, combis, taxis, etc. Y a pesar de la pandemia por COVID-19, el confinamiento y la implementación de medias de sana distancia la delincuencia no paró y a este asaltante no le fue tan bien.

Esta vez todo sucedió en el Estado de México -para variar- pero la diferencia es que esta vez tanto el chofer como los pasajeros se pusieron abusados y lograron retener y meterle semejante madr..golpiza a uno de los asaltantes. El video, grabado por las cámaras de seguridad de la unidad, se hizo viral rápidamente en redes sociales y muchas personas aplaudieron la reacción de los pasajeros.

La historia

Todo ocurrió en una combi que transitaba por la carretera México-Texcoco a la altura de la Asfaltadora. Según lo grabado, dos sujetos hacen la parada a la combi y cuando se detiene y abre sus puertas, uno de ellos les pide amable y cortésmente que saquen sus teléfonos para que se los den.

¡A ver hijos de su p#[email protected] madre, ya se la saben, dame el teléfono!”

Ese mismo logra subirse a la unidad pero cuando el otro lo intenta, el chofer arranca sin que el asaltante pueda subirse y dejando a su compañero solo. El sujeto que ya estaba arriba al percatarse de eso intenta bajarse de la combi pero uno de los pasajeros, el que estaba cerca de la puerta, logra agarrarlo y lo regresa al interior de la unidad.

En el video se aprecia que todos los pasajeros son hombres y entre todos lo agarran a golpes por varios minutos. El asaltante grita en varias ocasiones que va a disparar pero los pasajeros, molestos por la cantidad de asaltos que se registran, le contestan “a quién le vas a disparar, wey” y siguen golpeándolo.

En algún punto la combi se detiene y dos pasajeros se bajan para llamar a una patrulla. Pero no es el único video. También se publicó en redes sociales otro grabado por el chofer de la combi que venía detrás. En este se logra ver como los pasajeros bajan al asaltante ya muy golpeado de la unidad y en el suelo uno de ellos lo vuelve a patear y le quita los pantalones dejándolo completamente desnudo.