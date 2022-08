Atrapadaaa: Señalan a influencer de presumir sus viajes por el mundo con fotos editadas

Eso sí que es muy de “waite chikan”… El mundo de los influencers una vez más está dando de qué hablar gracias a una mujer llamada Aubrey O’Day, quien en las últimas horas ha recibido bastantes criticas y burlas gracias a las fotos que comparte de sus “viajes por el mundo”.

Pero no crean que la gente lo hace por envidia o meramente por joder. En realidad la burla es por el hecho de que esta influencer, quien se autodenomina como una “viajera del mundo”, se photoshopea en varios destinos turísticos conocidos del planeta. WTF?!

Ni se ve el photoshop. Foto vía: Daily Mail UK.

Aubrey O’Day es una influencer que presume sus viajes por el mundo en Instagram

Parece broma pero no. En las últimas horas varias personas se percataron de que varias fotos que Aubrey O’Day tiene en su perfil se ven bastante sospechosas, pues en algunos casos la proporción de su persona no coincide con el paisaje en cuestión.

En concreto fue una chica en TikTok quien comenzó a hacer una investigación más a fondo y descubrió que esta influencer saca fotos de sitios turísticos o de Pinterest, y posteriormente les edita los colores y agrega su imagen con poses que se vean acorde al paisaje.

La cosa es que sus fotos son photoshopeadas y ya no sabemos qué creer

La polémica ha sido tanta que la modelo y cantante estadounidense (o eso encontramos en Instagram) no tuvo de otra más que poner su cuenta de Instagram de forma privada, pues muchos fueron a comentar a diestra y siniestra.

Claro que nosotros no apoyamos eso, pero es que también es imposible no decir algo al ver el tipo de fotos que Aubrey O’day postea. Unas que si bien tienen un gran trabajo de edición, también se ven más falsas que el amor que tu ex alguna vez te juró.

Y peor aún, traen frases motivacionales del tipo de “échale ganas, tú también puedes vivir esta vida”. Vean de lo que hablamos:

Foto: Especial

Todo el feed de la influencer se ve un poco extraño. Foto: Instagram

¿Pero quiénes somos nosotros para juzgar?

No pues ahora sí que cada quien es libre de hacer y postear lo que sea, aunque quizá en el caso de esta influencer la gente no puede creer que se haya hecho famosa por sus viajes que probablemente nunca existieron más que en su imaginación.

Lo peor de todo es que en una reciente publicación de Instagram desmintió todo, afirmando que las fotos que sube están bien planeadas y como tienen producción para aventar, dan la impresión de que son photoshopeadas. ¡El descaro!

“Respeten mi estética y trabajo duro para darles a todos contenido hermoso y sientan la forma en que vibran los lugares donde viajo. Porque yo quiero que todos vibren conmigo”, escribió esta mujer que por su manera de expresarse no tarda en “viajar” a Tulum.

En fin, al menos sabemos que ahora para conocer el mundo sólo basta con tener una computadora y una licencia de Adobe activa….