Ella es August, la perrita golden retriever más vieja del mundo (sí, tiene muchas canas)

La esperanza de vida de los seres humanos depende de acuerdo a la región y cuestiones como el estilo de vida, dieta y hasta la predisposición genética a algunas enfermedades. La vida de los perritos también varía por razas y aspectos similares a los humanos como las dietas. Pero en este tema, sólo hay una realidad…

Los perritos tienen una vida relativamente corta, lo cual es muy triste para los humanos porque si en promedio vivimos unos 80 años y los perritos unos 15, significa que sólo forman parte del 18 por ciento de nuestra existencia… Y son tan perfectos, que quisiéramos estuvieran presentes más tiempo no sólo para que nos den amor incondicional, sino para dárselos a ellos acompañado de muchos premios, huesos y caricias.

¿Y a qué viene todo esto? Pues bien, nos enteramos de Augie, una perrita que este 2020 cumplió 20 años y que así se convirtió en la golden retriever más viejita del mundo o del que se tenga registro. Esta raza canina suele ser de las más longevas, y se han registrado doggos de 18 o 19 años, pero nunca habían llegado a los 20, y ese mérito es de Augie.

El pasado 24 de abril, August (pero le dicen de cariño Augie) celebró sus 20 primaveras con un pastel especial para perros (en forma de hueso o zanahoria gigante) y rodeada de su familia humana y perruna. Hasta le prepararon un cartel donde la felicitaban con una foto donde se veía muy bonita. La idea era celebrarla con más de 100 invitados, pero la pandemia se interpuso con los planes. De acuerdo con CNN, lo bueno es que Augie comió pan, pasta y hasta arándanos que tanto le gustan.

Y así, en medio de muchas caricias y seguramente mucho movimiento de cola por felicidad, es que August fue registrada por el GoldenHeart Golden Retrievers Rescue, como la perrita de esta raza más vieja en la historia. Las fotos compartidas por este centro de rescate canino, te van a sacar una sonrisa: Augie está llena de canas, toda la cabeza está completamente blanca.

La amiga humana de August se llama Jennifer Hetterscheidt, y la historia que tiene junto a esta golden retriever es muy inspiradora. Augie llegó a un centro de rescate de Nevada en el que Jennifer trabajaba. La perrita llegó de 14 años y era la segunda vez que la movían… por lo que Jennifer se interesó en ella y decidió adoptarla para darle la mejor vida que merecía.

“Es una belleza. No hay nada que no se pueda amar de ella. Es feliz haciendo algo y es feliz no haciendo nada“, dijo Jennifer. “No podría imaginar la vida sin ella“, concluyó. Por supuesto, con la edad han llegado muchas complicaciones y una de ellas es el movimiento, pero en realidad, su familia humana la cuida mucho y de hecho, ya están en los preparativos para su cumpleaños número 21.

RECOMENDACIÓN: Si tienen mascota –ya sea un perro, gato, perico o lo que sea–, vayan con ellos y denles una buena caricia porque sin importar lo que hagan (o no hagan como Augie), se merecen todo el amor que somos capaces de dar.