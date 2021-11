Eale: Australiana afirma que Central Park es la versión ‘chafa’ de Chapultepec

Toma eso, país vecino (sin ofender, claro)… Dicen por ahí que uno no sabe lo que tiene hasta que alguien más lo aprecia y no cabe duda que eso aplica con el cumplido que una mujer australiana le hizo al Bosque de Chapultepec, lugar que la mayoría ha visitado para dar la vuelta, besarse con el novio/a (nos han contado), ver ardillas, etc.

Ya sea por su lago, sus áreas verdes y demás zonas conocidas (algunas de ellas que incluso guardan historias de terror), el Bosque de Chapultepec es uno de los lugares favoritos de los chilangos cuando de pasear –sin mucho presupuesto– se trata. Sin embargo, parece que también es uno de los atractivos turísticos más queridos por los extranjeros.

Una mujer australiana dijo que el Bosque de Chapultepec es mejor que el Central Park

Para muestra de ello tenemos lo que recientemente dijo la usuaria @itbends, quien a través de su cuenta de TikTok dio a conocer su punto de vista sobre el famoso Central Park, uno de los parques urbanos más famosos en Nueva York (de hecho podríamos decir que de todo Estados Unidos) el cual calificó como una versión chafona de nuestro bello Bosque de Chapultepec.

No es broma. Aunque acá muchos le hacen fuchi y no les gusta visitarlo, la usuaria de TikTok posteó un video en el que asegura que Central Park no tiene nada de maravilloso e incluso llega a ser aburrido si es comparado con el bosque de Chapu, uno que por cierto es de los bosques urbanos más antiguos y populares de Latinoamérica (pa’ que se den un quemón).

Afirma que el bosque en Nueva York es más aburrido si lo comparamos con el de Chapultepec

“La única comida que encontré fueron pretzels, la cosa más seca del mundo. Más cerca de cartón que comida” dice la tiktoker australiana después de afirmar que Central Park es una copia chafa del Bosque de Chapultepec. No sólo por la comida, sino porque además allá casi no hay otras atracciones.

“Un chingo de pasto, un puente, rascacielos… pues Reforma tiene muchos, weyes tocando, chemos tomando. La verdad muy aburrido” dice la mujer de Australia al reafirmar su punto. Uno que por supuesto apoyamos al 100%. Acá les dejamos el video donde la inteligente @itbends nos comparte su punto de vista sobre el Bosque de Chapultepec:

¿Y pues quiénes somos nosotros para contradecirla?

@itbends se ha ganado el cariño y aplausos de varios mexicanos que comparten el mismo punto de vista, pues algunos aseguran que muchos de nuestros compatriotas nomás’ le hacen el feo al Bosque de Chapultepec porque tienen un concepto que les venden las películas y series de televisión. Uno que además está bastante alejado de la realidad. ¿Ustedes qué opinan al respecto?