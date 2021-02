¡OLOV! Captan el momento en que un avión pierde partes de un motor que comienza a incendiarse

Un accidente aéreo es prácticamente una sentencia de muerte, lo que hace que cuando los pilotos logran evitar uno, el mérito por esto sea invaluable. Un caso así ocurrió este sábado en Estados Unidos, pues un avión presentó una falla en uno de sus motores y tuvo que regresar de emergencia al aeropuerto mientras iba dejando caer partes de su estructura… y todo quedó captado en fotos y videos.

Así es, imagínate estar tranquilamente pasando tu sábado, cuando de repente escuchas un estruendo y ves caer partes de un avión desde el cielo. Algo así vivieron los habitantes de Broomfield, Colorado, pues fue justo lo que pasó en esos rumbos de la Unión Americana.

Avión de United Airelines presentó un incendio en uno de sus motores

Pasa que un vuelo de la aerolínea United Airlines partió de Denver con destino a Honolulu, Hawái. Pero justo cuando el avión sobrevolaba la zona de Broomfield, el motor derecho presentó una falla y comenzó a incendiarse. En pleno vuelo, el avión perdió partes de su estructura y sí, éstas fueron a dar a los vecindarios de la zona.

Another photo of debris from a home off Elmwood in @broomfield. pic.twitter.com/VXEHEMpeDD — Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021

De acuerdo con Infobae, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) indicó que el avión era un Boeing 777-200, el cual experimentó una falla en su motor derecho y eso lo obligó a regresar al Aeropuerto Internacional de Denver.

United Airlines Boeing 777-200 (N772UA, built 1994) experienced serious failure of engine #2 after take-off at Denver Intl Airport (KDEN), CO on flight #UA328 to Honolulu. Large engine parts fell into Broomfield neighborhood. Returned to land at Denver. @KieranCain @BroomfieldPD pic.twitter.com/yV4nJkEgrH — JACDEC (@JacdecNew) February 20, 2021

Fue justo en el momento en que regresaba a su punto de origen, que el avión comenzó a perder partes del motor, mismas que fueron cayendo en las casas de los vecindarios que se ubican en la zona de Broomfield.

Y como vivimos en la era donde todo el mundo tiene un celular en la mano, pues sí, ya hay fotos y videos que muestran el momento en que el avión viaja con el motor dañado, cómo caen sus partes desde el cielo, y cómo quedaron los escombros del motor en el suelo luego del incidente.

BREAKING This is the moment United flight 328 landed in DIA Passengers cheer. You can see damage to right engine. Video: Troy Lewis #9news pic.twitter.com/wyYqlEEJgZ — Chris Vanderveen (@chrisvanderveen) February 20, 2021

Flight 328 @united engine caught fire. my parents are on this flight 🙃🙃 everyone’s okay though! pic.twitter.com/cBt82nIkqb — michaela🦋 (@michaelagiulia) February 20, 2021

Pedestrians filmed the falling engine parts impacting the nearby soccer field. @BAREESTHETICSCO pic.twitter.com/YYPdrpqP5Z — JACDEC (@JacdecNew) February 20, 2021

No hubo muertos ni heridos

Por fortuna, el avión logró regresar al Aeropuerto Internacional de Denver con sus 231 pasajeros y los 10 tripulantes sanos y salvos. La FFA informó que la aeronave regresó sin más contratiempos a una pista de aterrizaje y ahora tocará a la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) investigar el incidente.

Additional debris scattered across turf field at Commons Park. Please avoid the area if possible. pic.twitter.com/tmos5HBVwV — Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021

Como dijimos al principio, un caso que pudo terminar en una tragedia terrible, pero que afortunadamente quedó sólo en las impresionantes imágenes del motor en llamas y los pedazos de avión cayendo del cielo.