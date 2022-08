Híjole, ahora sí que Balenciaga lo hizo de nuevo. Sabemos que alrededor del mundo, hay un montón de personas que son fans de esta casa de moda e incluso están dispuestos a desembolsar una buena lana comprando alguno de sus productos. Sin embargo, no podemos entender los precios tan descabellados que de repente le ponen a las cosas, tal como sucedió recientemente con un controversial producto que lanzaron al mercado

Cuando pensábamos que la situación ya se había salido de control cuando vendían unos tenis rotos por más de 30 mil pesitos mexicanos (sí, eso pasó y ACÁ les contamos ese caso), llega esto que le dice ‘quítate, que ahí te voy”. Resulta que la marca de lujo española decidió poner a la venta una bolsa de basura –así como las grandotas de plástico que tenemos en nuestras casas–. Aunque eso sí, tiene una que otra característica para darle más caché pero… ¿realmente vale la pena?

Foto: Getty Images

Así como lo leen, Balenciaga lanzó una bolsa de basura carísima

De acuerdo con The New York Post, Balenciaga lanzó oficialmente este producto, el cual presentaron en marzo de 2022 en París como parte de su colección ready-to-wear de otoño y que ya está disponible en su página web. Se trata de una simple bolsa que hecha de piel, cuenta con unc cordón de la casa de moda así como con un sencillo logotipo, es repelente al agua y viene en en cuatro colores: negro, blanco amarillo y azul, ¿cómo la ven? Lo raro es que esta bolsita cuesta ni más ni menos que 1790 dólares, cerca de 36 mil pesitos mexicanos… no, no es broma.

En su momento, el director creativo de la marca de lujo, Demna Gvasalia dijo que: “No podía perder la oportunidad de hacer la bolsa de basura más cara del mundo, porque ¿a quién no le gusta un escándalo de la moda?“. Y es que más allá de ser un artículo que realmente le de un plus a sus clientes, parece ser exactamente eso, algo para llamar la atención y una vez más, hacer que el mundo se fije en ellos. Aunque como siempre pasa, no se salvaron de la polémica y los memes.

Esta es la famosa bolsa de basura/Foto: Balenciaga

Y por supuesto que salieron comentarios por este curioso producto

Por supuesto que Balenciaga logró lo que quería con esta carísima bolsa de basura, que todo el mundo hablara de ellos. A pesar de que hubo quien los defendió, pues los materiales que utilizaron para este producto son de lujo y premium, hubo quienes de plano se les fueron a la yugular por el concepto y sobre todo: el precio.

Así que ya lo saben, si les sobran 36 mil pesitos y no saben en qué gastarlos, POR ACÁ se pueden armar esta bolsa para presumirla y verte nice cuando salgas a la calle jiar jiar jiar. Pero mientras se deciden a continuación les dejamos algunos de los comentarios que aparecieron en el internet de las cosas gracias a esta bolsa de basura.

Balenciaga lo hace de nuevo y por módicos 37 mil pesitos puedes comprarte tu bolsita plástica de basura muy fifí.

