Una nutrióloga nos explica por qué la proteína de Bárbara de Regil es un ‘producto milagro’

Desde hace unas horas el nombre de Bárbara de Regil ha estado en las tendencias del internet de las cosas. Y no, en esta ocasión no es porque nos contó las maravillosas que le resultaron las propuestas del Partido Verde (las cuales ella jura que se tomó el tiempo de investigar), sino por la polémica surgida con su proteína y el nutriólogo Aries Terrón.

Si no saben de qué hablamos, entonces sigan leyendo. Resulta que Bárbara de Regil ha sido acusada de hostigar e intimidar a Aries Terrón, un nutriólogo certificado que se dedica a hacer videos en YouTube y quien desmintió el contenido nutricional de su proteína ‘Loving It’.

Aries Terrón hizo un video donde desmentía la información nutrimental de la proteína ‘Loving It’

Todo comenzó en mayo de 2020 cuando a través de un video subido a su canal, el nutriólogo en cuestión dio a conocer un análisis científico que hizo a la proteína que Bárbara de Regil ?la cual cuesta alrededor de mil 600 pesos?, producto que mandó a estudiar en un laboratorio mexicano acreditado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Entidad Mexicana de Acreditación.

Según la descripción de ‘Loving It’, este producto es un “suplemento alimenticio adicionado de aminoácidos, vitaminas y minerales. Elaborada a partir de ingredientes vegetales”. La cosa es que Aries Terrón encontró que la proteína no cumple con las cantidades que marca su etiquetado ya que tiene menos proteína, más carbohidratos, calorías, y menos grasas de lo que indica.

Si eso no fuera suficiente, el nutriólogo indicó que el contenido de hierro de la proteína era de 180 miligramos, una dosis que supera por muchísimo la ingesta diaria recomendada. “Derivaría en toxicidad y problemas a la salud de todo tipo?, dijo el especialista que calificó la proteína de Bárbara de Regil como una estafa y un riesgo a la salud de quienes la consumen.

La proteína de Bárbara de Regil ha despertado el tema de los ‘productos milagro’

El tema de la proteína de Bárbara de Regil, más allá de la acusación de acoso e intimidación (que sigan leyendo porque más adelante hablaremos de ello), ha despertado la conversación en torno de los productos milagrosos y la irresponsabilidad de recomendarlos a la gente que los consume con la idea de tener resultados rápidos y efectivos.

¿Pero entonces las proteínas en polvo (como la de Bárbara de Regil) son necesarias cuando se trata de ponerse mamey? ¿Cuáles son los riesgos de consumirlas? ¿Por qué la proteína de la ‘influencer’ no es la mejor de todas? Hablamos con Mariana López, nutrióloga egresada de la Universidad Iberoamericana Puebla, quien nos explicó más a fondo el uso de estos productos.

¿Son malas o poco recomendables las proteínas en polvo?

“Sí recomiendo el uso de proteínas, sin embargo, no es indispensable para la ganancia de masa muscular, es decir, se puede lograr una ganancia de masa muscular con alimentación y ejercicio”, asegura López Rodríguez. “Yo recomendaría la utilización de proteínas en polvo como complemento al plan de alimentación, por ejemplo: cuando el requerimiento de proteína es sumamente elevado y el atleta expresa que no puede ingerir tanto alimento”.

Si bien la nutrióloga sugiere el uso de la proteína en esos casos, también nos recuerda que consumir esos productos no harán que tengamos un cuerpo espectacular de la noche a la mañana: “Hay que tener presente que no son un producto milagroso y que al tomarlas NO se va a ganar masa muscular más rápido”, asegura al detallar los requerimientos para tener más músculos.

“Para la ganancia de masa muscular se necesita al menos de 4 factores importantes: tener un superávit calórico, llevar a cabo una sobrecarga progresiva en el ejercicio, tener un descanso adecuado y constancia”, nos comenta Mariana, que tanbién hace énfasis en la importancia de acudir con un profesional al momento de adquirir y consumir estos productos.

El problema de estas proteínas es que son utilizadas sin la supervisión de un experto, y esto es importante, ya que hay diferentes tipos de proteínas: aisladas o hidrolizadas, algunas cuentan con diferentes tipos de aminoácidos, así como también aportan una diferente cantidad de hidratos de carbono, que ojo porque los hidratos de carbono son vitales para la ganancia de masa muscular. Así que para recomendar el uso de proteínas se debe de saber la composición de éstas y evaluar a cada atleta en específico para hacer una recomendación pertinente.

‘Loving It’ apunta a ser uno de los llamados ‘productos milagro’

Mariana López asegura que, con base en los resultados mostrados por Aries Terrón, el problema con el etiquetado es que no reporta lo que verdaderamente contiene este producto. Algo que podría ser perjudicial para personas con padecimientos crónicos que consuman la proteína de Bárbara de Regil.

“En el caso del sodio por ejemplo, puede llegar a ser un problema realmente, si alguna persona que padezca de alguna enfermedad como hipertensión, cardiopatías, o alguna alteración renal, llegara a adquirir este producto pensando que es “bajo en sodio” y realmente estar consumiendo muchísimo más sodio de lo que debería y con ello llegar a empeorar su enfermedad”, nos explica.

NO deben tomar consejos de nutrición de #BarbaradeRegil:

Y su empaque es la prueba de ello

“Ahora, por la naturaleza de los ingredientes que contiene, lo reportado en su etiqueta nutrimental no es verídico. No es posible alcanzar esos niveles de proteína, es por ello que este producto es un fraude, sin mencionar que no puede ser catalogado como un suplemento alimenticio. Realmente es un producto milagro”, asegura la nutrióloga.

Y podremos confirmar eso con base en lo estipulado por la misma Cofepris. En su artículo 174 establece que en los suplementos alimenticios no deben usar palabras, frases, o imágenes que lleven a afirmar que el producto puede cubrir “por sí solo los requerimientos nutrimentales del individuo (vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, entre otros), o que pueden sustituir alguna comida”.

“En la proteína ‘Loving It’, se utiliza una foto de cuerpo completo de Bárbara, lo que lo clasifica como producto milagro. El problema aquí es que por ver esa foto las personas lleguen a pensar “si lo tomo, yo también voy a estar así”, menciona Mariana López.

Ariel Terrón asegura que Bárbara de Regil ha estado hostigándolo

Ariel Terrón utilizó sus redes sociales para denunciar que tanto él como su familia supuestamente han recibido amenazas por parte de Bárbara de Regil: ?Me perturba ver hasta dónde llega el tráfico de influencias en nuestro país, en el que es común el dicho ?el que no tranza no avanza?. Y donde las personas que pertenecen a cierto estrato social se sienten con el derecho de amedrentar a las personas que hemos ?picado piedra??, dijo el nutriólogo a sus seguidores.

De acuerdo con el testimonio de Terrón, él dio a conocer la información de la proteína ‘Loving It’ porque fue lo que arrojaron los resultados en el laboratorio. Sin embargo, a Bárbara de Regil no le gustó la idea, ya que la información (que él no podía disfrazar) comenzó a afectar mucho las ventas de su suplemento alimenticio.

Encontró sus datos y con ayuda de otros organismos lo han estado amedrentando, junto a su familia

“Yo fui muy claro con ella, desde el inicio le ofrecí mi ayuda, incluso le di mi número de celular. A pesar de todo eso me amedrentó, hicieron otra transmisión en vivo con otra supuesta profesional que fue un fiasco, tuvieron que borrarlo y esto le pegó mucho en sus ventas”, relató Terrón sobre la situación que vive actualmente.

Y es que el nutriólogo aseguró que cuando la ‘influencer’ lanzó la proteína vendió alrededor de 10 mil unidades en tres meses. Después del video que dio a conocer en su canal, y el cual se viralizó en internet, ‘Loving It’ comenzó a vender alrededor de tres y cuatro mil unidades, algo que obvio no le gustó a la ‘influencer’, a quien acusa de haber conseguido sus datos para comenzar a hostigarlo.

“¿Cómo es que yo me atrevo a decir esto? Muy sencillo, al momento que yo hice la compra de dicho suplemento lo hice a través de Mercado Libre. Evidentemente así la persona a la que le compré obtuvo mi domicilio, porque en ningún momento hice esa compra con malicia. De saber todo el desmadre que se venia hubiera dado otro domicilio”, indica el nutriólogo acusando que está siendo intimidado.

?Si el día de mañana terminan mis redes sociales es por un constante bombardeo que he estado recibiendo, incluso hostigamiento a nivel personal porque se han metido con mi familia de forma injustificada, y por un evidente tráfico de influencias a un estrato que pensé que no sucedería porque se supone que estos organismos están para defender al ciudadano?, agregó Aries Terrón.

En redes sociales piden justicia para Aries Terrón

Miles de usuarios en internet han comenzado a pedir justicia para Terrón, quien sólo se dedicó a hablar en pro de la ciencia y la verdad.

La situación no sólo provocó que muchos comentaran fotos de Bárbara de Regil (que desde ayer está eliminando y restringiendo los comentarios en sus publicaciones) donde exigen que pare con el hostigamiento, sino que muchos incluso se organizaron para denunciar la cuenta de Instagram de ‘Loving It’, la cual ya fue dada de baja en dicha plataforma (y que ya tiene otra nueva)

Hasta el momento Bárbara de Regil sólo ha posteado indirectas de la polémica con Terrón y jura que su producto es bueno y natural, de hecho indica que cualquier médico lo puede checar y recomendarlo a quien lo necesite…