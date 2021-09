Llegó el momento perfecto para invitar a salir a tu ligue. Sí, aquella o aquél con quien llevas meses platicando pero que por la pandemia no se han podido ver. ¡Es hora de que tengan un date y te luzcas invitá[email protected] a un evento especial donde habrá 2×1 en coctelería y barra libre de sushi! Aquí te lo contamos todo.

Pues resulta que hay un misterioso personaje, que durante muchos años ha estado presente en nuestras vidas enrollando experiencias pero desde la cocina y con motivo de su aniversario ha salido para organizar un pachangón donde además de sushi y tragos, habrá DJ. A ver, ¿qué más le podemos pedir a la vida?

¿Y a todo esto, quién es ese personaje?

De entrada te diremos que siempre ha estado cerca de nosotros compartiendo su maestría y habilidad para transportar e interpretar el sabor de Japón a su manera y verificar que el platillo que ordenes llegue perfecto a tu mesa. Y ojo, no solo eso, también ha sido el culpable de crear grandes recuerdos, ya sea en familia, con tus cuates o con los de la oficina celebrando un logro o el típico cumple godín. ¡Por supuesto hablamos de El Sensei de Mr. Sushi, que está listo para celebrar 30 años de enrollar experiencias con un evento especial donde habrán influencers, DJ, y promociones únicas!

Dónde, cuándo y dónde

¿Cómo te caería un Mr. Niguiri, un Mr. Tampico habanero o si eres más de cosas dulces un Mr. Mango acompañado de su respectiva coquita bien fría? ¡Uffa! Después del primer rollo es difícil pensar en otra cosa. Pero basta de antojos y mejor lánzate a este evento que organiza Mr Sushi en colaboración con otro maestro: Coca-Cola, este próximo sábado 9 de octubre de 7:30 a 10:30 en Masaryk para comprobar esa teoría que dice que si puedes agarrar un rollo con los palillos, puedes con todo.

A lo largo de estas tres décadas, ’El Sensei’ de Mr. Sushi ha demostrado ser todo un máster; cuenta la leyenda que antes de que llegara él no existía el enrollado perfecto, nosotros no tenemos pruebas pero tampoco dudas. Lo que sí nos queda claro es que el arroz no se crea ni se destruye, solo se transforma… ¡en sushi!

*Contenido patrocinado por Mr. Sushi