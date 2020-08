Bella Thorne y la polémica en OnlyFans que ha afectado a las trabajadoras sexuales

Quizá en los últimos meses han escuchado hablar de OnlyFans, la plataforma que permite a las personas subir y vender contenido explícito o exclusivo sin que éste sea censurado o dado de baja de dicha página. Un negocio al que pertenecen miles de personas en todo el mundo.

Aunque este servicio ha estado involucrado en polémicas debido a que algunas personas consideran que es una nueva forma de prostitución o no es un trabajo ‘ético’, en las últimas horas OnlyFans ha estado en el ojo del huracán gracias a Bella Thorne, exestrella de Disney que ha provocado la ira de varias creadoras de contenido en la plataforma. ¡¿Por?!

Todo comenzó cuando el pasado 19 de agosto, Bella Thorne anunció que se uniría a la filas de OnlyFans, algo que comenzó a crear emoción entre sus seguidores. De hecho, la euforia fue tanta que en su debut en dicha plataforma, Thorne logró reunir la nada envidiable cantidad de un millón de dólares; para la segunda semana, sus ingresos ya alcanzaban los dos millones de billetes verdes.

Antes del éxito alcanzado, la actriz dio a conocer que su llegada a la polémica plataforma era parte de un proyecto en el que está trabajando junto al cineasta Sean Baker, en donde retratarían la vida detrás de las personas que están en este negocio. En el caso particular de Bella Thorne, reflejarían cómo es ser una estrella reconocida y estar en OnlyFans.

Pero los disgustos comenzaron cuando varios de sus seguidores vieron que la membresía en OnlyFans, que cuesta 16 dólares al mes (unos 348 pesos mexicanos en el tipo de cambio actual), era para ver contenido que Bella Thorne prácticamente ya ha puesto en Instagram y al alcance de todos. Razón por la que muchos usuarios se sintieron estafados.

Si bien eso no afectó a que sus followers en OnlyFans siguieran creciendo (al igual que sus ingresos), la bomba explotó cuando la ahora directora de cine para adultos envió a sus seguidores una notificación de PPV (Pago por visión) para ver una foto de ella, supuestamente desnuda, a cambio de pagar 200 dólares en el momento. Algo que muchos hicieron sin pensar.

La cosa es que al obtener la foto en cuestión, las personas se dieron cuenta que Bella Thorne los había engañado bien y bonito, pues la imagen de la actriz no contenía algún tipo de desnudo explícito. Por ello, miles de usuarios comenzaron a acusar a Thorne de fraude, y también, exigieron a OnlyFans que les diera su reembolso.

Ahí es cuando entran las políticas de OnlyFans al ruedo. Y es que los usuarios del servicio de suscripción tienen la opción de reportar contenido que es fraudulento y obtener su reembolso. Claro que seguramente es algo que en la plataforma no ocurre muy seguido, o al menos no antes de la llegada de Thorne que vino a complicar las cosas para OnlyFans y las trabajadoras sexuales que generan ingresos ahí.

En primer lugar, para OnlyFans. La plataforma tuvo que aplicar un plan de acción para evitar irse a la quiebra, así que primero ha puesto un monto máximo de 20 dólares por PPV y 100 dólares para propinas. Pero lo más preocupante de todo es que para poder hacer los reembolsos, OnlyFans retendrá durante un mes el dinero que las chicas ganen ahí, cuando antes sólo lo hacían una semana.

“La gente tiene facturas que pagar. Niños para alimentar. Muchas personas, incluidos los creadores de contenido y las trabajadoras sexuales, viven de cheque a cheque”, menciona Erika Hoedewald, una chica que trabaja en OnlyFans y quien a través de un hilo en Twitter, ha explicado cómo lo ocurrido con Bella Thorne ha afectado a las trabajadoras sexuales que deben de trabajar largas jornadas para tener un sueldo decente y libre de impuestos.

“A Bella Thorne no le importa si las trabajadoras sexuales pueden ganar dinero, si pueden sobrevivir, si pueden obtener respeto por su trabajo. Ella pensó que sería divertido meterse en nuestra vida descuidadamente y, al hacerlo, dañaría nuestra capacidad para mantenernos a nosotras mismas”, menciona Erika en uno de los tuits que conforman su hilo.

“Ella ESTAFA a las personas, lo que lleva a la propagación de un estereotipo peligroso e injusto de que las trabajadoras sexuales son estafadoras”, agrega la joven en uno de sus posteos, donde indica que Bella Thorne ha venido a tirar el esfuerzo y el trabajo de las personas que realmente necesitan el dinero y que piensan en la calidad de su producto para los clientes.

If you don’t understand why every sex worker hates Bella Thorne’s stinky guts and how she endangered the livelihood of hundreds of thousands of creators, let me explain it for you! First, Bella Thorne made an OF & made $1m in her first day. This isn’t the bad part.

