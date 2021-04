Un reto viral conocido como 'Blackout Challange' provocó que un chico de 12 años en Denver quedará con muerte cerebral. Esta es la historia. ‘Blackout challange’: Reto viral deja con muerte cerebral a un niño de 12 años April 2nd, 3:54pm April 2nd, 3:56pm Andrés Vilchis Mientras Tanto

Dentro del espectro de las redes sociales, hay un mundo que constantemente acecha la vida de los usuarios. En esta ocasión nos referimos a los retos virales, esas tendencias que muchas veces lucen entretenidas, pero que en otras ocasiones amenazan con la vida de la gente que los realiza, tal como sucedió recientemente con un niño de 12 años de Colorado, Estados Unidos.

En los recientes días, el caso de Joshua Haileyesus ha hecho eco en internet. De acuerdo con medios locales, el chico habría realizado un desafío viral cuyo objetivo es ver cuánto tiempo podía contener la respiración hasta desmayarse. Desafortunadamente, el pequeño se encuentra ahora en estado crítico, con diagnóstico de muerte cerebral.

Joshua Haileyesus. Foto: GoFundMe

Joshua permanece en estado crítico

El pasado 22 de marzo, Joshua Haileyesus se encontraba tirado en el piso de su baño, inconsciente y sin aliento. Fue su hermano gemelo quien lo encontró e inmediatamente buscó ayuda con vecinos para llamar a una ambulancia. Ya en el hospital infantil de Denver, Colorado, los médicos se movilizaron para estabilizar al menor… pero la situación no luce nada favorable.

Desde ese día, el niño permanece intubado y en estado crítico. De acuerdo con Fox19 Now, el diagnóstico indica muerte cerebral y se le ha informado a la familia que las probabilidades de que sobreviva son prácticamente imposibles. “Me dieron la mala noticia de que no sobrevivirá... Les estaba suplicando en el suelo, pidiendo que me dieran algo de tiempo, que no se rindieran con él. Si me rindo, siento que me estoy alejando de mi hijo”, indicó el padre del joven Haileyesus Zeryihun.

La causa: un reto viral en TikTok

Los padres de Joshua comentan que todo sucedió debido a que el niño se intentó asfixiar con un cordón de zapato. ¿La razón? Un reto viral conocido como ‘Blackout Challange’ que había visto en TikTok en los recientes días.

Según parece, el chico le habría contado a su hermano gemelo sobre este desafío, el cuál ya había realizado antes y había pasado un minuto conteniendo la respiración. Los intentos continuaron hasta el fatídico momento que ahora pasa la familia. El objetivo de este reto es contener el aire la mayor cantidad de tiempo posible hasta desmayarse.

El padre de Joshua. Foto: Captura de YouTube (vía CBS Denver)

“Es un luchador. Puedo verlo pelear. Rezo por él todos los días. Es desgarrador verlo acostado en la cama. Nunca imaginaría que mi hijo haría algo así… Estoy pagando el precio, lo estoy viviendo y detesto que otros padres también tengan que pasar por esto“, comenta el señor a la cadena CBSLocal de Denver, sobre la posibilidad de que otras familias pasen el mismo calvario que él.

Por el momento, Joshua se mantiene en la unidad de soporte vital con sus padres orando y pidiendo ayuda a través de GoFundMe para seguir pagando el servicio del hospital, con la fe de que el chico podrá recuperarse a pesar del diagnóstico.