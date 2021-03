‘Pandemica’: La serie animada de Bono y Penélope Cruz que apoya el acceso a la vacuna para todos

El proceso de vacunación ha comenzado en diversas partes del mundo y algunas organizaciones buscan concientizar a la población sobre su importancia. The ONE Campaign, la fundación benéfica de Bono de U2, se ha unido a estos esfuerzos, pero con un peculiar proyecto en internet.

Dicha organización acaba de lanzar una serie web llamada Pandemica a través de su canal de YouTube. Con la participación de actores como Michael Sheen, Penélope Cruz, David Oyelowo y el propio vocalista irlandés, esta producción pide acceso universal a las vacunas.

The ONE Campaigne y Bono lanzan ‘Pandemica’

Han sido meses complicados con el asunto de la pandemia y el coronavirus, pero con la distribución de las vacunas ya se ve una ‘ligera luz al final de túnel’. Sin embargo, no en todas las naciones del mundo se han podido armar con el medicamento. En virtud de ello, The ONE Campaign de Bono ha decidido actuar con una campaña -valga la redundancia- sobre esta situación.

Advertisement



El líder de U2, a través de dicha fundación, lanzó el pasado jueves 25 de marzo el show animado Pandemica. Para la ocasión, el cantante se unió a figuras del espectáculo como Penélope Cruz, David Oyelowo o incluso Wanda Sykes para prestar sus voces a los peculiares personajes de la serie.

El objetivo principal de esta producción es hace conciencia sobre la distribución universal de las vacunas y el derecho de la población mundial a adquirirlas, sea el país que sea. “El mundo animado de Pandemica presenta una verdad simple: donde vives, no debe determinar si recibes estas inyecciones que salvan la vida… Incluso aunque muchos seguimos esperando nuestro turno, debemos comprometernos a que miles de millones de personas en el mundo no se queden atrás”, dijo Bono en un comunicado (vía Chicago Tribune).

También puedes leer: ¡ÓRALE! CIENTÍFICOS COVEREAN “IMAGINE” DE JOHN LENNON PARA INVITAR A VACUNARSE CONTRA COVID-19

La serie disponible en YouTube

Como mencionamos, los episodios de Pandemica se encuentran en YouTube y, además, están subidos con distintos subtítulos, incluido en español. Una de las características notables es que estos capítulos son bastante breves (no rebasan el minuto de duración), pero cada uno deja un mensaje contundente sobre la situación de las vacunas.

En la primera entrega, por ejemplo, vemos a un grupo de personas en una isla celebrando la llegada de una avioneta que lleva un cargamento de vacunas. Sin embargo, esa nave se pasa de largo y aterriza a lado de lo que parece ser una residencia privada y adinerada (se ve una casa lujosa, un yate y otras cosas por el estilo).

La frase que cierra el episodio es directa: “Si la vacuna no llega a todos lados, la pandemia no se va a ninguna parte”. Checa por acá el primer capítulo del show y en el canal de The ONE Campaing de Bono puedes hallar el contenido restante.