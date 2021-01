Mi México mágico: Botarga de Mamá Lucha se enfrenta a un niño en una ‘pelea’ épica

No cabe duda de que el internet es maravilloso, es capaz de conectarnos con todo el mundo y gracias a él podemos enterarnos de un montón de cosas. Sin embargo, también es el lugar donde encontramos videos de todo tipo, algunos que nos dejan con el ojo cuadrado como el que les contaremos hoy, pues en su gustada sección “cosas que nos hubiéramos perdido si viviéramos en Suiza” presentamos: Mamá Lucha agarrándose a catorrazos con un niño…

Sí, no es una broma o algo parecido, tal cual eso fue lo que pasó, pero no se preocupen que nadie salió herido y acá les contaremos qué onda con todo esto. Todos conocemos a este personajazo porque se la pasa luchando –vaya la redundancia– en contra de los precios bajos, pero al parecer este no es el único enemigo que tiene la mascota del supermercado mexicano, porque también reparte guamazos a los más pequeños del hogar.

Mamá Lucha… ¿peleando con un niño?

Resulta que hace algunos días, un usuario llamado @nonowolf_array subió a TikTok un video donde evidentemente podemos ver a Mamá Lucha mirando fijamente a un niño –que por una extraña razón no traía zapatos–, quien sin pensarlo se le lanzó directamente a los empujones, y por fortuna de la botarga, se le pudo adelantar para inmovilizarle las manos, aunque no contaba con que su contrincante no se dejaría y atacaría con todo lo que tenía.

Las cosas subieron de nivel cuando este personajazo amenazó al pequeño con su propia chancla, pero él por supuesto que no se dejó, ya que tomó una caja y estuvo a punto de lanzarla. En ese momento a la ‘reina de los precios bajos’ se le prendió el foco y a la mera hora chocó el puño con su mini rival para hacer las pases. Después de esto, cada quien caminó por su lado como si nada hubiera pasado, al estilo de Fight Club.

Tan solo fueron unos cuantos segundos de ‘pelea’, pero sin duda, ver a Mamá Lucha enfrentarse a este niño es uno de los combates más épicos que seguramente veremos en todo el 2021, con todo e “In The End” de Linkin Park de fondo. Ahora ya lo saben, la próxima vez que quieran darse unos catorrazos con la botarga de este supermercado, lo mejor será pensarlo dos veces antes de lanzarle un golpe.