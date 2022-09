Viaja a los años 20 en las cafeterías más antiguas de la CDMX

Si eres de aquellos que buscan la taza de café perfecta en cualquier sitio que vayas, y de plano no puedes despertar sin esta bebida, qué mejor que un café bien cargado de tradición en una de estas cafeterías de la CDMX que te llevarán a un viaje al pasado a los años 20.

Lugares qué lo largo del tiempo han sido testigos de artistas y literatos, que buscaban un espacio para la inspiración, charlar y discutir sus opiniones.

La mayoría de las cafeterías cerraron a lo largo del los años 20 pero a día de hoy quedan varios representantes de aquella época en la CDMX, que se pueden visitar para tomar un café, comer e incluso montar una tertulia. Acá te decimos cuáles son:

Foto: Pexels

Café Equis: “La casa del café”

Ya sea caminando, en tu bicicleta o en auto, si estas en las calles del centro histórico no puedes dejar de dar un paseo por la Merced y conocer el Café Equis, el expendió de café más antiguo de la CDMX que abrió sus puertas en 1930, donde puedes disfrutar café proveniente de Veracruz, Chiapas y Oaxaca.

Para llegar a este lugar pasarás por una calle que es conocida porque antes era una zona de bodegas de chiles, donde puedes comprar de

todo tipo. Pero a nosotros nos interesa el café, que se puede ver casi al fondo de esta calle. El local se caracteriza por su fachada amarilla y mobiliario que no ha cambiado desde sus inicios. Lo encuentras en la Calle de Roldán 16, Centro Histórico, Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Foto: @mexico_en_bicicleta (Instagram)

Este negocio familiar ha pasado de generación en generación deleitando a la gente que viene el centro ya sea por café al mayoreo o por tomar un buen café en el centro. Todo el lugar te invita a tomar esta bebida, desde sus paredes con vitrinas con los granos de café dentro que sin duda le dan mucha personalidad al lugar.

Café Tacuba

Algo que no puede faltar al tomar un buen café, es una deliciosa pieza de pan dulce, y esto lo tiene el Café Tacuba, ubicado en el número 28 de la calle del mismo nombre. Un lugar emblemático, tradicional y de los más representativos del Centro Histórico.

No dejes de explorar cada uno de los rincones que tiene este magnífico lugar. No importa la mesa que te toque la verdad es que la experiencia que van a vivir aquí va a ser increíble y te llevarán al pasado, ya que sus paredes han sido testigo por más de 100 años de encuentros de personajes históricos, artísticos e intelectuales.

Prácticamente todos los presidentes de México desde la gestión de Porfirio Díaz han pasado por este lugar. De igual manera, el café ha sido testigo de acontecimientos históricos como la boda del artista plástico Diego Rivera con Guadalupe Marín Cuya.

Foto: Café Tacuba (Instagram)

Por el tiempo de existencia el café Tacuba ha desarrollado un muy extenso de platillos tradicionales mexicanos, sin embargo te recomendamos pedir café o chocolate caliente acompañado de churros y o el panqué de nuez pan dulce típico del café Tacuba que tiene una capa de mantequilla simplemente riquísima.

Café La Blanca

Un lugar que lleva abierto desde 1915, hablamos del Café La Blanca, un rinconcito lleno de sabor en el centro histórico de la CDMX.

Este café empezó en 1915 como una lechería, desde la época de la revolución había gentes que ya venían a oficinas y necesitaban comer otras cosas y se empezaron a traer ollas de comida y panes para dárselos a los clientes entonces fue fue pasando el tiempo y en 1920 se volvió cafetería.

Es conocido principalmente por su café con lechero y es perfecto para aquellos que a los que les guste un poquito la historia y la comida tradicional porque. Así que ya saben en la calle 5 de mayo casi esquina con Isabella Católica encontrarán este restaurante que data de 1915.

Café La Habana

En la delegación Cuauhtémoc en la colonia Juárez hay un lugar muy conocido por toda la gente de la CDMX el Café La Habana un café en el que han desfilado personajes de nuestra vida cultural como Roberto Bolaño, Octavio Paz, Fidel Castro y el “Che” Guevara.

El imperdible del lugar es el Café Habana, leche evaporada con café espuma. También recomendamos el café bombón que es una carga de expresso y un shot de leche condensada. El lugar tiene un característico y delicioso olor a café, pero su comida también es deliciosa.

Foto: GettyImages