Caleb Wallace, fundador y líder de un grupo anticubrebocas de Texas, murió por COVID-19

Seguro que por ahí has conocido a alguien que no está nada de acuerdo con eso de ponerse un cubrebocas, o en general, en seguir las medidas preventivas contra el coronavirus. Bueno, en Estados Unidos la cosa va mucho más enserio, pues allá tienen a personas como Caleb Wallace, quien fundó y lideró un grupo anticubrebocas. Este sábado murió por COVID-19.

¿Quién era Caleb Wallace?

Caleb Wallace tenía 30 años y se dio a conocer por liderar al grupo denomimado “Defensores de la Libertad de San Angelo”. Sí, uno de esos grupos que exigen que ni el uso de cubrebocas ni otras medidas restrictivas para controlar la propagación de COVID-19, se implementen de manera obligatoria.

Vivía en Texas, era padre de tres hijas y fue su esposa, Jessica, quien dio a conocer la noticia de su muerte. La mujer creó una campaña en GoFundMe cuando Caleb tuvo que ser intubado por COVID-19. Pedía apoyo para solventar los gastos de su familia, así como los gastos médicos de su esposo.

Este sábado, la mujer actualizó la página para informar sobre la muerte de su esposo. “Caleb ha fallecido en paz. Él vivirá para siempre en nuestros corazones y mentes”, escribió Jessica Wallace, quien además está embarazada.

Su postura contra el cubrebocas trascendió a nivel nacional

Caleb Wallace ingresó al hospital el pasado 30 de julio, y de acuerdo con medios locales como WNCT, se hizo popular muy rápido en Texas tras participar en la organización del llamado “Freedom Rally”, una protesta contra el uso de cubrebocas a mediados del 2020.

Update: Caleb Wallace has died. — Mike Sington (@MikeSington) August 28, 2021

“Mi salud no tiene nada que ver contigo. Por duro que parezca, nuestros derechos fundamentales y constitucionales protegen esto (su causa). Lamento si eso parece contundente y no me importa. Me importa más la libertad que tu salud personal“, dijo en un artículo publicado por el New York Times hace un año, en agosto del 2020.

La acción pública más reciente de Caleb Wallace se dio en abril de este año, cuando escribió una petición formal al Distrito Escolar de San Angelo. ¿Qué solicitó en dicho documento? Simple, pedía a la junta escolar de dicha autoridad que se eliminaran todas las políticas relacionadas con el COVID-19 “inmediatamente”.