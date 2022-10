"Si no es tu cuerpo no tienes por qué opinar": El video viral en TikTok de una maestra y sus alumnos

Parece increíble el pensar que en la actualidad aún se le tiene que pedir a las personas no opinar sobre los cuerpos ajenos, pues además de ser una forma de violencia, es una falta de respeto el emitir opiniones que no ayudan para nada y sobre todo, que nunca jamás se nos pidieron.

Y es que por muy buena onda que sea el comentario (la mayoría no son con esa intención), las palabras que podamos decirle a alguien sobre su aspecto físico pueden desencadenar inseguridades, baja autoestima y otras cuestiones malas para la salud mental de la otra persona.

Foto: Pexels

Una maestra enseña a sus alumnos a no opinar sobre cuerpos ajenos

De ahí la importancia de enseñarle a las personas, desde que son niños o niñas, a no opinar sobre el aspecto físico de los demás. Algo que sabe perfectamente una maestra que se ha hecho viral en TikTok gracias a la canción que le enseña a sus pequeños estudiantes.

Se trata del video publicado por la profesora Cami Leiva, quien a través de su perfil en dicha red social nos dejó ver la manera en la que sus alumnitos y alumnitas cantan al ritmo de “Si tú tienes muchas ganas de aplaudir”, con una nueva letra.

Foto: @guaimallencami (TikTok)

Y lo hace con una canción que para se les hará familiar

“Si no es tu cuerpo no tienes por qué opinar, Si no es tu cuerpo no tienes por qué opinar. Si nada bueno que decir, la boca no debes abrir. Si no es tu cuerpo no tienes por qué opinar”, se escucha a los niños y niñas que cantan en el salón de clases.

Vean esta joya de video:

Aunque esta profesora enseña esta canción a sus alumnos en Chile, en TikTok el video se volvió viral y muchas personas ya piden que la rolita se enseñe a las nuevas generaciones de otros países, pues nunca es tarde para enseñar cosas tan importantes como ésta. ¿Qué opinan?