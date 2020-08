No se aguantaron las ganas: Captan a una pareja haciendo ‘el delicioso’ en plena sesión virtual

La cuarentena nos ha traído historias bastante bizarras que siendo sinceros, no creíamos escuchar y algunas son patrocinadas por las tan usadas videollamadas. Hemos visto de todo, niños que se meten a las transmisiones para hacer de las suyas, animalitos que quieren robarse la cámara o quienes aprovechan que están en sus casas para transmitir en chones (cof cof Ricardo Puig) pero hay parejas que han ido más allá de esto.

Sabemos que es muy complicado negarse al ‘delicioso‘, pues es muy fácil que cualquiera caiga ante el dulce elixir del dulce, dulce amor porque básicamente nadie es de piedra como para decirle que no a algo así , sobre todo en estos tiempos tan complejos que vivimos. Sin embargo, no todos saben respetar cuando están trabajando o de plano les vale, como el caso que les traemos en esta ocasión.

Una pareja decidió darse amor en una sesión virtual

Resulta que en Brasil, para ser exactos en Río de Janeiro, ocurrió una de esas historias extrañas de cuarentena. De acuerdo con medios locales, un grupo de concejales locales se reunieron a través de una videollamada el pasado 14 de agosto para discutir el presupuesto alimenticio de los estudiantes del municipio en esta época de pandemia de coronavirus, un tema muy importante y que a todos les preocupaba (a la gran mayoría).

Pero las cosas se salieron de control cuando de repente, uno de los participantes de la videoconferencia decidió dejar a un lado sus labores para atender algo más importante, el cuerpo. De la nada apareció un nuevo recuadro donde se podía ver a esta persona junto a su pareja, poniéndose cómodos para darse unas cuantas caricias, todo esto mientras los demás debatían sus puntos sobre la situación de los estudiantes.

Y justo cuando se estaba poniendo la cosa más intensa en la conversación, este par de calenturientos empezaron a darle vuelo a la hilacha enfrente de todos, aunque claro, no tenía idea de que habían dejado la cámara y el micrófono prendidos. Por supuesto que al darse cuenta de esto, los participantes se sacaron de onda e intentaron de todo para sacarlos de ahí, pero ya era demasiado tarde.

Y a todo esto… ¿quiénes eran estos impertinentes?

Después de ver a esta pareja haciendo ‘el delicious’ frente a todos ellos, pero al dar un pase de lista y según el el funcionario que promovió esta audiencia pública, Leonel Brizola Neto era alguien ajeno a las personas que se supe, debían estar involucradas en la conversación: “Tan pronto como nos dimos cuenta, intenté que sacaran a la pareja inmediatamente del aire. El protagonista del incidente no fue un parlamentario, es una persona que interrumpió en la sesión”.

“Lamento que la prensa haya puesto de relieve la indiscreción involuntaria que se produjo durante la audiencia y no la falta de alimentos para los niños y adolescentes”, agregó Neto, quien mencionó que ante toda la atención que tuvo esta peculiar parejita, la sesión pudo terminar como estaba planeada. Moraleja de todo esto: siempre apaguen sus cámaras y no se metan a reuniones donde no les llama si es que van a echar pasión.