CDMX anuncia un masivo desfile mundialista para celebrar la ciudad y el fútbol

Lo que necesitas saber: Ya llega el ambiente mundialista a todo México. En junio se celebrará un desfile masivo por las calles de la CDMX para celebrar la Copa Mundial de 2026.

Ya se acerca la gran justa mundialista y como bien sabemos, México será sede de este gran evento por tercera ocasión. Este verano en particular es para disfrutar en la CDMX, y qué mejor que hacerlo con un desfile por las calles de la capital para celebrar a la selección y ver la avenida Paseo de la Reforma adornada de motivos futboleros con su tradicional ambiente de fiesta.

Ya está cerca la gran celebración del fútbol./Imagen Mundial de USA Mexico Canada 2026 Facebook

El fútbol siempre es una celebración para los mexicanos, y aunque no nos ha tocado levantar una Copa del Mundo, el ambiente pambolero nos llena de entusiasmo y para muchos es motivo para tirar la casa por la ventana. El Mundial dará inicio el 11 de junio, y será el 21 de junio que tendremos este mega desfile para celebrar el ánimo futbolero, así como la riqueza de nuestra identidad cultural.

Las mascotas de los tres países ya están listas para el Mundial./Imagen Eventos CDMX Facebook

Para esta Copa Mundial de la FIFA tendremos tres mascotas, una por cada país anfitrión: ‘Maple’, el alce canadiense, ‘Clutch’, el águila estadounidense y ‘Zayu’, el jaguar mexicano, pero además, la CDMX cuenta con su propia mascota, un simpático ajolote con penacho que, aunque todavía no tiene nombre, encabezará este desfile épico que llenará de música y color a la capital mexicana.

La gran fiesta del fútbol regresa a México

Muchos recordamos la emoción que se vivió en la Ciudad de México y otras sedes del país durante la Copa de 1986, otros tantos se acordarán de la fiesta del Mundial de 1970, considerado como uno de los mejores de la historia. Ahora nos toca revivir los festejos y este desfile que todos podremos presenciar estará entre las mayores celebraciones de la temporada.

Muchos recordamos nuestro Mundial del 86./Imagen Mundial de USA Mexico Canada Facebook

La fecha es el domingo 21 de junio, y aunque aún no se confirma el horario o el recorrido exacto, se sabe que ya se invitaron a los países que participarán en los partidos que se jugarán en México y además habrá actividades y sorpresas para todos. Lo más probable es que esta marcha futbolera concluya en la plancha del Zócalo. Con esta actividad se busca reafirmar la identidad cultural de nuestro país y sus pueblos originarios.

La CDMX también tiene su mascota mundialista./Imagen Indie 505 Facebook

Entre lo que veremos en esta procesión habrá carros alegóricos, danzas tradicionales y otros espectáculos musicales. La avenida Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia son los lugares tradicionales para que los mexicanos celebremos los triunfos del fútbol y otros deportes. Si la selección gana en sus encuentros y llega al quinto partido o más adelante, seguramente ahí estaremos con todo el entusiasmo para mandarle buenas vibras a nuestros jugadores.

Otras actividades mundialistas

Pero este Desfile Mundialista no será la única fiesta futbolera que tendremos en la CDMX. Entre otras actividades, este domingo 15 de marzo habrá una clase de fútbol masiva en el Zócalo capitalino con la que se planea romper un Récord Guinness. Este evento comenzará a las 10:00 horas y para participar se necesita un registro previo.

Este mes de marzo también habrá desfile de Catrinas Mundialistas./Imagen Eventos CDMX Facebook

El colectivo Mega Procesión de Catrinas también convocó al evento “Catrinas Mundialistas”, otro desfile planeado para el domingo 22 de marzo. El evento comenzará a partir de las 8:00 horas en el Ángel de la Independencia con la participación de maquillistas profesionales y la procesión partirá hacia el Palacio de Bellas Artes a las 14:00 horas. El Día de Muertos se adelantará para celebrar la Copa Mundial.

Para el 31 de mayo está programada la Ola más grande del mundo, que también romperá marcas mundiales y recorrerá un total de 16 kilómetros desde el Zócalo hasta el ahora Estadio Banorte, antes Azteca, a través de la renovada Calzada de Tlalpan. Recordemos que la famosa Ola nació en nuestro Mundial de 1986.

Todos estamos invitados al desfile y las diferentes actividades./Imagen Archivo Digital Colima Facebook

Entre otras cosas, se organizarán festivales y torneos en las diferentes alcaldías de la CDMX, así como eventos para ver los partidos en pantallas gigantes en varios lugares de la ciudad, entre ellos el Zócalo, donde tendremos el “Fan Fest Templo del Fútbol” y la pantalla más grande de la ciudad, que transmitirá los partidos durante toda la justa mundialista.

Un desfile para celebrar el fútbol y la CDMX

Ponte la camiseta, píntate la cara y asiste a este desfile masivo. Ahí se reunirán los grandes aficionados de la CDMX y de otras partes del país y del mundo. El Mundial es una fiesta que no sabemos cuándo pueda celebrarse otra vez en nuestro país, así que hay que dejarse llevar por su buen ambiente.

La Copa Mundial está de vuelta en nuestro país./Imagen Archivo Digital Colima Facebook

El juego inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026 se jugará el 11 de junio en el Estadio Banorte, llamado Estadio de la Ciudad de México para la justa mundialista. En la capital se jugarán cinco partidos y un total de trece en todo el país, en México ya estamos bien dispuestos a disfrutar del mejor fútbol del planeta.