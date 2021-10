Le entramos al cereal con sabor a concha y este es nuestro veredicto

¿Te imaginas vivir en Suiza y no poder oír “el panadero con el pan” al pie de tu ventana? Uy, no cabe duda que la relación más fiel que tenemos los mexicanos es con el pan dulce y es un amor correspondido; aunque llueve, truene o relampaguee, siempre está ahí. Es como si estuviéramos atados por un hilo rojo y de hecho, está comprobado que es más fácil dejar a tu pareja tóxica que al pan. ¿Tú qué opinas?

Pero no todo es alegría y felicidad en esta relación, también hay capítulos tristes como cuando alguien de tu familia encuentra la concha que habías escondido (eso se considera máxima traición) o peor tantito, cuando estás chopeando bien sabroso tu pan y se te cae dentro de la taza de leche… desgracia total. ¿Pero qué creen? Kellogg ‘s® trae de vuelta su línea de Kellogg’s® Panadería hecha cereal con un nuevo sabor, Concha. Nosotros ya probamos todos y te lo contamos todo.

El año pasado Kellogg’s® hizo realidad algo que no sabíamos que necesitábamos y que ni pensábamos que fuera posible: cereales con la forma y sabor de nuestros panes dulces favoritos. Esto surgió a manera de tributo para enaltecer los sabores de la panadería mexicana.

La neta al principio la idea se nos hizo ’muy interesante pero muy extraña’, así que nos lanzamos al súper por las cuatro presentaciones, “Rollos de canela”, “Pan de muerto”, “Churros” y por supuesto “Concha” ¿Y qué crees? ¡Sí saben a lo que deben saber!

Todos tiene su ondita, chécate: el sabor vainilla, mantequilla y canela, le dan a “Rollos de canela” su toque especial. Si eres de los que desde agosto no pueden con el antojo de “Pan de muerto”, este es para ti; está elaborado con el sabor de las flores de azahar, mantequilla y vainilla que inmediatamente nos transporta al sabor de otoño. Por su parte, “Churros” se presta para comerlo con leche, solito o con una bola de helado, ¿por qué no? Y nuestro favorito y el más reciente: “Concha”, definitivamente este sabor no podía quedar fuera de la línea Kellogg’s® Panadería que reinterpreta esta receta en forma de cereal.

Entonces, ¿vale la pena probarlo? Definitivamente sí. Disfrutar el sabor del pan a cucharadas es una experiencia que no te debes perder, así que lánzate por ellos porque se están yendo como pan caliente.

Contenido patrocinado por Kellogg’s®*