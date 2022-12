Después de vivir meses con harto calors, la temporada invernal hizo de las suyas y se dejó venir con un clima frío, más frío que el corazón de tu ex, ¡auch! Pero ¿cómo podríamos quedarnos en casa sabiendo que hay tanto coto que echar? Los convivios, cenas navideñas e intercambios, solo se arman en esta época, así que no nos queda más que armar un outfit abrigador y salir a disfrutar.

En el ofni pa’ aguantar el frío, no pueden faltar unas buenas botas o una bufanda, pero lo que sí es un must de must es armar tu outfit con un buen poncho que te proteja del frío. Así que no hay pretextos para quedarte amargad@ en tu casita, chécate acá el kit perfecto con el que Bacardí te va a hacer el paro en estas fechas.

Foto: Cortesía

¡Se armó la conbebencia! Llévate este kit ganador de Bacardí y que el frío te haga los mandados

Imagínate que te invitan a una cenita navideña en casa del amig@ que vive casi a lado del bosque, donde si no hay pingüinos, seguro los habrá en algún momento por el friazo que se siente. Tus amix no previeron esto y andan sufriéndola durísimo con su chalequito que apenas les cubre. Pero tú, como todo buen visionario, te llevaste el kit de Bacardí que te va a hacer el paro. Checa lo que trae el kit y consíguelo ACÁ:

Un Poncho Bacardí Holidays 2022

1 Ron Carta Blanca “Bacachito” Bacardí con funda estilo mini poncho

Foto: Cortesía

Calientit@ por fuera y calientit@ por dentro. ¡Rífate con un ponche con Bacacho pa’ calentar el estómago!

No hay nada más navideño que un ponche para disfrutar la reu, así que prepara este ponche con piquete con Ron BACARDÍ® Spiced pa’ que amarre y puedas sorprender a tus amix sin perder el espíritu navideño. Chécate acá lo que necesitas:

Ingredientes:

500 ml BACARDÍ® Spiced

250 ml BACARDÍ® Carta Blanca

350 ml Jugo de naranja

450 ml Jugo de arándanos

350 ml Jarabe de Canela

200 ml Jugo de limón

Preparación:

Te la ponemos bien fácil. Mezcla todo en una ponchera, agrégale hielos -o al tiempo pa’ que no te enfríes-, y por último, decóralo con un stick de canela para que se vea bien perrón. Dale un traguito y disfrútalo.

Foto: Cortesía

Con este kit ganador, ¿quién dijo frío? El tío Bacardí pensó en todo pa’ que podamos disfrutar a tope estas fechas, haciendo las cosas que nos gustan a nuestro ritmo. Ahora, no queda nada más que salir a disfrutar y lucir ese poncho bien navideño.