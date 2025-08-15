Lo que necesitas saber: No existe evidencia científica sobre beneficios del uso del chupón en adultos.

¿Se imaginan usar chupones para calmar el estrés? Y no, no hablamos del estrés en los bebés. Más bien la nueva tendencia que nació en China y comienza extenderse en otras partes del mundo: chupones para adultos.

Así como leen, según algunas personas adultas, ayudan a disminuir el estrés del día a día. Sin embargo, no todos están a favor de su uso, principalmente los dentistas y algunos psicólogos que ya pusieron el grito en el cielo.

¿Chupones para adultos?

La tendencia de los chupones para adultos comenzó en China en Rednote, una red social muy popular en aquel país. Y en poco tiempo llegó a Tiktok.

Varios adultos comenzaron a publicar videos con los ‘beneficios’ de usar los chupones. Según sus testimonios, les ayuda a dormir mejor, mejorar su respiración, reducir el estrés y hasta a dejar de fumar.

Y no solo usan los chupones para adultos, también comenzaron a buscar diseños personalizados. Con distintos colores, imágenes, brillantes y todo lo que pudiera diferenciarlos del resto.

¿Usar chupones para adultos es malo?

Hasta el momento, no se ha comprobado cientifícamente que el uso de chupones para adultos tenga beneficios, pese a todos los testimonios de los usuarios en redes sociales.

Es más, los dentistas y psicólogos no recomiendan su uso. Los dentistas advierten que el uso constante de los chupones va afectar la mordida de las personas, deformará la forma de sus dientes superiores y será necesario usar aparatos especiales y costos para corregirla.

Muchos niños que usaron chupón presentan esté tipo de mordida, sin embargo, en su caso, es más fácil de corregir, ya que siguen en desarrollo. En caso de los adultos, ya con una estructura definida la tarea es más complicada.

¿Qué dicen los psicólogos sobre el uso de chupones en adulto?

Los psicólogos tampoco están a favor de esta tendencia. Recomiendan que los adultos busquen otro tipo de alternativas para lidiar con el estrés sin poner en riesgo su propia salud, ya que además de deformar la mordida, los chupones pueden causar asfixia si se usan para dormir.

Lo mejor, según los expertos, es ir a terapia tratar todo aquello que les genere estrés o ansiedad. Aprender algo nuevo, buscar un pasatiempo, hacer ejercicio y más métodos saludables.

Recuerden que no todo lo que es viral en redes sociales es bueno y muchas veces solo son prácticas que pueden ponernos en riesgo.