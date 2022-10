La Ciudad de México es sin duda una urbe extraña en sí misma. Un sitio cuyas calles, establecimientos y pisos y paredes están llenos de secretos; de leyendas nunca contadas, de estaciones del metro fantasmas y también de las librerías más extrañas en la que podemos conseguir lo mejor (o lo peor) de la literatura y poesía internacional.

Hablamos de esos pequeños recintos que por su arquitectura, los ejemplares que guardan o por el concepto con el que fueron construidos, desafían las típicas casas de libros luminosas y bonachonas que hay en casi todas las alcaldías de la capital.

Librerías hechas no sólo para fomentar el amor a la lectura, sino también la imaginación de los buscadores de lo imposible; esos chilangos que saben que la CDMX está llena de tesoros ocultos en espera de que alguien los descubran.

En honor a esto, y porque creemos que no hay mejor plan de fin de semana que hacer posible lo imposible, hemos seleccionado cinco librerías extrañas. Algunas sin dirección, otras que son obras de arte geométricas y unas cuentas que están llenas de letras oscuras o malditas, como cada quien prefiera llamarlas.

Librerías extrañas: El burro culto

En este espacio clandestino, los lectores pueden encontrar esas obras que no están en ningún otro lugar. El dueño ha trabajado 18 años en la búsqueda, tanto de primeras ediciones, textos de historia especializados y una que otra joya del siglo XIX. Cuenta con al menos siete mil ejemplares

Parte de su leyenda, es que nadie sabe su dirección y para ir se tiene que hacer una cita en cualquiera de estas dos librerías: El hallazgo o Librería Jorge Cuesta, en la condesa o en la Juárez, respectivamente.

Librerías extrañas: Porrúa Chapultepec

He aquí uno de los pocos lugares de la Ciudad de México donde se puede tomar un café y leer un libro frente al verde y épico lago de Chapultepec.

Este espacio es una verdadera oda a la naturaleza ya que dentro del recinto se respetaron los árboles ancestrales del lugar y mientras uno hojea su obra favorita, pequeños insectos se pasean entre los troncos.

Librerías extrañas: Under the volcano

Esta secreta, pero hermosa librería de la Condesa se caracteriza por sólo ofrecer libros en inglés de la más alta calidad

Ellos mismos se definen como “una embajada para el alama angloparlante en México”. Y es que además de ofrecer los mejores ejemplares, es una refugio para todos los extranjeros que han llegado a nuestro país y todavía no están tan familiarizados con el español.

Under the volcano ofrece una compleja y selecta cantidad de títulos que usualmente no se consiguen. Tienen una verdadera colección de obras, perfectamente curadas que han recibido por donación de los propios visitantes o directamente de librerías internacionales.

Librerías extrañas: Alejandro Rossi

En el corazón de la asombrosa Biblioteca Vasconcelos, hay un pequeño espacio plagado de estantes geométricos, cuadrados que deambulan en el techo y un piso transparente que invita a los lectores a imaginar atmósferas.

Este maravilloso recinto es parte de la iniciativa Educal, así que las ediciones que se pueden encontrar aquí son bastante accesibles y muchas de ellas forman parte de las colecciones probadas de algunos de las mentes más destacadas de nuestro país.

Ahí entre los palacios viejos de la calle Donceles, en el Centro Histórico, vive esta ya clásica librería de viejo que desde hace décadas nos ha permitido a los capitalinos comprar libros de segunda mano. Su colección supera las 45 mil obras.

Su especialidad son las obras esotéricas. Aquí se pueden encontrar esos libros que se han vuelto una leyenda urbana por su contenido de brujería y otras artes oscuras. Cuentan con ejemplares dedicados enteramente al inframundo y una que otra maravilla impresa en el virreinato.