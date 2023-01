Tras más de una semana en el número uno, todo el mundo habla de la canción de Shakira y BZRP, no obstante el despecho ha sido uno de los grandes temas del arte desde el inicio de los tiempos. Un ejemplo de esto, es la gran cantidad de obras de desamor que hay en la historia de la pintura, la escultura, la literatura, etc.

Es que no hay mejor motor para la creación que el despecho, un sentimiento universal que se siente en todo el cuerpo, que le sucede a casi cualquier persona y le permite a los artistas usar sus angustias como inspiración y como desahogo.

Para muchas y muchos, la única manera de recuperar la estabilidad emocional tras una traición es literalmente vomitar en una pieza ese enojo (o tristeza infinita) que surge cuando una relación acaba de mala manera; por la presencia de alguien nuevo o porque simplemente uno de los dos ha decidido separarse.

Imagen: Unsplash

En estos casos (y en casi todos) el arte funge como un gran psicólogo; un catalizador de las emociones más puras que alguien puede sentir. Solo los artistas tienen la capacidad de transformar nuestra esencia. De convertir el despecho en una canción, el desamor en un poema y la desolación en un cuadro de árboles sin hojas.

Cuando un artista puede verter su catarsis en una obra, descubre que sentirse mal es hermosamente humano. Dicho eso, hemos seleccionado cinco piezas de desamor que lograron convertir la traición en arte.

Un cuadro de despecho: Las dos Fridas

Nadie sintió los pormenores del dolor y del despecho más que la pintora mexicana Frida Kahlo. Su relación tóxica con Diego fue el pretexto para una de sus mejores creaciones.

Imagen: Filckr

No hay obra que refleje mejor su dolor que esta. Un cuadro al óleo pintado en 1939 en el que vemos dos Fridas con el corazón expuesto, tomadas de la mano. Una es la artista que expuso en Europa, la otra es una mujer despechada que dentro de una de sus venas tiene el retrato de Diego, ¿hace falta decir más?

Una novela despecho: Hombres sin mujeres

He aquí una antología de cuentos escrita por el gran autor japonés Murakami. Se trata de seis relatos acerca de una serie de personajes “que viven el amor como una enfermedad letal”.

Imagen: Editorial Planeta

Aquí todos los despechados pueden encontrar una narración que cuente sus vivencias; desde el desamor, el olvido, la soledad hasta los desencuentros, cada historia que forma parte de este libro es el recuerdo que la traición es un huésped que nadie invitó.

Una película de despecho: 500 days of Summer

Pocas escenas del universo cinematográfico explican la desesperación que se siente cuando uno está atrapado en un amor no correspondido, como esa secuencia en la que vemos a Tom añorar que su historia con Summer hubiera tenido un final feliz.

Ella, que era la postulante perfecta para ser el amor de su vida, se ha comprometido con alguien más. Al parecer, después de todo sí creía en el amor, sólo no con él. ¿Existe algo más triste que amar a alguien no nos ama? Esta cinta del 2009, nos enseña que quizás no.

Un poema de despecho: ‘Ausencia’, de José Luis Borges

Para el escritor argentino, no hay nada peor que convivir todos los días con la ausencia de alguien, de alguien a quien una vez amamos.

En estos versos, Borges deja que el dolor sea quien relate la tragedia de no poder hacer nada más que dejar que tiempo cierre las heridas. Desafortunadamente para todos los despechados, el tiempo tarda en llegar.

Habré de levantar la vasta vida

que aún ahora es tu espejo:

cada mañana habré de reconstruirla.

Desde que te alejaste,

cuántos lugares se han tornado vanos

y sin sentido, iguales

a luces en el día.

Tardes que fueron nicho de tu imagen,

músicas en que siempre me aguardabas,

palabras de aquel tiempo,

yo tendré que quebrarlas con mis manos.

¿En qué hondonada esconderé mi alma

para que no vea tu ausencia

que como un sol terrible, sin ocaso,

brilla definitiva y despiadada?

Tu ausencia me rodea

como la cuerda a la garganta,

el mar al que se hunde.

Una canción de despecho: “You’re so vain”, de Carly Simon

Antes de Taylor Swift, Shakira y Selena Gómez expusieran en una canción de pop los agravios cometidos por sus exparejas, Carly Simon hizo lo propio y escribió un himno al narcisismo de los hombres.

Eres un vanidoso cuenta la historia de un misterioso sujeto (muchos piensan que pudo ser Mick Jagger otros David Bowie y unos cuantos que es Waren Betty) que se aparece en las fiestas con arrogancia, viaja por el mundo y cambia de mujeres en cada estación.

Desde su estrenó, la canción fue un fenómeno, entre otras cosas porque Simon se atreve a ponerle los puntos en las i y con valentía confiesa.

“Me tuviste hace algunos años cuando todavía era bastante ingenua/ dijiste que hacíamos una bonita pareja y que nunca lo dejarías/Pero regalaste las cosas que amabas y una de ellas era yo”.