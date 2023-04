Nada como tener un poco de tiempo para dedicarlo a nosotros mismos. Nada como un domingo soleado en el que podamos explorar la urbe con la única misión de encontrar ese rincón para leer sin que nadie nos moleste en la CDMX.

Lirebrías, parques y centros culturales la CDMX cuentan con muchos rincones secretos./ Imagen: Wikipedia

Hablamos de un lugar sin bullicio, cerca de la naturaleza, con luz suave que nos facilite la entrada a los infinitos universos literarios que existen desde la Mancha hasta el Dublín del “Ulises”. Porque hay que decirlo, amamos los libros.

El Día Mundial del Libro

A propósito de esto vale la pena destacar que el 23 de abril es una fecha importantísima para los entusiastas de las letras, ya que este día se celebra El Día Internacional del Libro.

Una jornada promovida por la UNESCO para reconocer la importancia de la lectura, resguardar el derecho de autor y difundir entre los ciudadanos del mundo la necesidad de involucrar a los libros y sus autores en la vida cotidiana.

El autor británico se regía por el calendario Juliano./ Imagen: Wikipedia

Hay que destacar que la razón por la que se escogió esta fecha en particular es algo extraña. De acuerdo a un buen grupo de historiadores, este día fallecieron Shakespeare y Cervantes.

No obstante, esto está lejos de la realidad, ya que los dos escritores vivían literalmente en calendarios diferentes. A pesar de que ese rumor no es más que un mito, no lo es que el 23 murieron y nacieron por coincidencia muchos escritores, entre ellos Navokov, Garcilaso de la Vega o Manuel García Vallejo.

Sin duda, lo importante no es el origen, sino el objetivo. Este día sirve para recordarnos que hay pocas cosas en la vida tan sanadoras y placenteras como leer al menos una hora al día. Los expertos han dicho que hacerlo mejorará nuestro lenguaje, pensamiento y posibilidades comunicativas.

Y qué mejor que leer en un espacio bonito, tan bonito que sea nuestro secreto personal.

Tan único que lo habitemos con nuestras lecturas. Dicho lo anterior, aquí les dejamos seis sitios de la CDMX en los que podemos pasar las horas con un libro y un café.

1.Parque Nacional Viveros de Coyoacán

Aunque este espacio se asocia comúnmente con los corredores, en realidad es un verdadero pulmón verde de la ciudad que está lleno de lugares para acostarse en el pasto, recargarse en un árbol y simplemente ver la tarde pasar.

Los Viveros nos permitirán leer en la naturaleza./ Imagen: Wikipedia.

Aquí no sólo encontrarás silencio. Aprenderás de la vegetación de la Ciudad de México y podrás recorrer pasillos plagados de especies arbóreas.

¿Dónde está? Progreso 1, Coyoacán

2.Centro Cultural Universitario

La joya de la Universidad Autónoma de México resguarda en un mismo predio todas las artes posibles, desde danza hasta teatro.

El MUAC es uno de los museos más interesantes de la capital./ Imagen: Wikipedia

En este lugar hay múltiples áreas verdes, una librería, un café con vista a la fuente, un museo de arte contemporáneo y hasta algunas bancas en las que se puede escuchar como ensayan para los conciertos, un discreto placer citadino.

¿Dónde está? Insurgentes Sur 3000, Col. Universidad Nacional Autónoma de México, Coyoacán

3.La Plaza Santa Catarina

Sobre la calle Francisco Sosa, hay un pequeño parque rodeado de cafés y árboles. Esta plaza vive a la sombra de la de los coyotes y es algo inadvertida, lo que la hace ideal para comenzar aquí todas las aventuras literarias posibles.

En Santa Catarina se construyó el primer atrio de la ciudad./ Imagen Wikipedia

Además de contar con un Centro Cultural donde hay clases de todo, aquí vive la Capilla Santa Catarina, un templo amarillo que recuerda la arquitectura de un pueblito alejado de la ciudad.

Francisco Sosa #60 Colonia Barrio Santa Catarina

4.Audiorama, Parque de México

En 2021 se inauguró uno de los rincones más interesantes de la CDMX. Se trata de un espacio multisensorial al aire libre que está destinado al silencio y a la relajación de los capitalinos.

Un espacio creado durante la pandemia que ahora es un oasis./ Imagen Wikipedia

Aquí los visitantes podrán descansar en sus hamacas, en sus sillas Acapulco y disfrutar por un lado de la arquitectura del Parque México, con un suelo de piso azul y por otro sentarse a pensar o a leer. La maravilla es que si no llevas un libro, aquí te lo prestan, ya que es parte de una iniciativa ciudadana de donación de obras.

Dirección: México esquina con Av. Sonora

5.Librería Rosario Castellanos

En la emblemática esquina de Tamaulipas y Benjamín Hill está una de las librerías más asombrosas de la Ciudad de México.

Ubicada en lo que fue el espectacular Cine Bella Época. Aquí hay de todo, desde una cafetería acogedora en el centro, hasta una pequeña sala de proyecciones para ver buenas películas.

Más que una librería, este espacio en un centro cultural lleno de actividades hermosas./ Imagen Wikipedia

Además hay filas y filas de libros contenidos en todo el recinto, múltiples sillones y todo el silencio necesario para leer lo que se quiera, poesía, ensayo, etc.

¿Dónde está? Av. Tamaulipas 202, Hipódromo, Cuauhtémoc

6.Biblioteca José Vasconcelos

El templo de la lectura de la Ciudad de México nos regala acervos y acervos de libros que nos invitan a leer algo que no conocíamos. En este espacio, que se construyó sobre lo que alguna vez fue la estación de trenes de Buenavista, los visitantes podrán volverse uno con la arquitectura.

Libros, ballenas y jardines, esto nos ofrece la Vasconcelos./ Imagen Wikipedia

Caminar sobre pisos de vidrio, conocer los jardines y sobre todo, disfrutar de la luz natural que atraviesa todo el inmueble y que hace que uno se sienta tranquilo en cualquiera de sus 15 salas de lectura y disfrutar el paisaje adornado con los huesos de una ballena de 11 metros que es una de las piezas más importantes de Gabriel Orozco.

Dirección: Eje 1 Norte S/N, Buenavista