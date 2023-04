Aunque parecía muy lejano, cada vez estamos más cerca de que se realicen los Juegos Olímpicos de París 2024. No hablamos de cualquier evento, sino de la máxima justa deportiva del mundo, organizada en una de las ciudades más icónicas que existen, donde se reunirán voluntarios, deportistas y demás personas.

Así que hay muchas razones para celebrar, entre ellas que Francia ha mandado una iniciativa al planeta para reclutar al menos 45 mil voluntarios que quieran ser parte, tanto de la inauguración, como de la clausura.

Los juegos se llevarán a cabo en el verano del 2024/ Imagen: Usnplash

La invitación es en sí misma asombrosa. Se trata de una de esas experiencias que suceden una vez en la vida. Solo por un momento cierren los ojos e imaginen estar en la capital francesa, específicamente en el Stade de France siendo parte de un evento que acaparará las miradas de todo el planeta.

Razones para hacerse voluntario de los Juegos Olímpicos París 2024

Imaginen ver marchar de frente a los atletas más importantes del planeta y atestiguar de cerca el ritual de la Llama Olímpica.

Hay que destacar que se espera que París 2024 sea simplemente espectacular.

En principio, porque los juegos de Tokio estuvieron marcados por la pandemia, los cubre bocas y por los deportes realizados en estadios vacíos. En segunda, porque esta emblemática ciudad europea no había recibido este evento desde hace un siglo, las ultimas se realizaron en 1924.

Hace un siglo que la Ciudad de la Luz no ve pasar los juegos./ Imagen Wikipedia

Por su parte, Los Juegos Olímpicos se realizarán del 26 de julio al 11 de agosto y aunque París será la sede principal, se espera que varias competencias se realicen paralelamente en 16 ciudades francesas y en Tahití, una isla en el pacífico que todavía forma parte de este país europeo.

¿Cómo ser voluntario en París 2024?

Lo primero que tenemos que decir es que hay 45 mil plazas en total. Estas estarán repartidas entre los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos.

Las personas interesadas en aplicar, tendrán hasta el 3 de mayo para mandar su solicitud. La respuesta la recibirán en septiembre, cuando los organizadores analicen las razones de cada postulante y consideren que está capacitado para la encomienda.

Este será el Estadio donde se realizará la inauguración./ Imagen: Twitter Estadio de París

Por su parte, los organizadores han enumerado una serie de características que deben tener los interesados. Los voluntarios deben comprender su misión de bienvenida y atención a atletas y visitantes.

Son una pieza fundamental para que todo funcione, saben trabajar en equipo y están ávidos de experiencias que les permitan desarrollarse tanto profesional como personalmente.

Todo lo que debo saber si me quiero inscribir

Los otros requisitos que se piden son bastante simples; hay que tener más de 18 años cumplidos antes del día de la inauguración, se debe hablar inglés o francés fluidamente, y por supuesto, la más importante, se requiere tener disponibilidad de tiempo en el verano del 2024.

Para aplicar hay que entrar a esta página e ingresar nuestros datos. Necesitamos llenar un formulario durante 45 minutos, que le servirá a los organizadores para definir la misión del participante dentro los juegos.

La justa más importante del planeta se llevará a cabo en 16 ciudades de Francia./ Imagen: Unsplash

Hay que destacar que hay una multitud de tareas que se pueden desempeñar, desde llevarle agua a un tenista, recoger las redes de los gimnastas, limpiar las pistas, dar información a los visitantes y hasta ser parte de los bailes monumentales de la inauguración.

¿Habrá pago para los voluntarios de los Juegos Olímpicos 2024?

Finalmente vale la pena destacar que ser voluntario es exactamente eso. Los participantes no contarán con salario, no recibirán boletos para volar a París y no les darán de parte del comité, ningún tipo de hospedaje. Lo que sí tendrán es transporte y comida los días que trabajen.

El pago será la experiencia, la posibilidad de observar de cerca la acción y la mejor anécdota posible: “Un día no pensé en nada y fui voluntario en París para unos Juegos Olímpicos”.