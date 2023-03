¿Se logrará? México buscará ser sede de Juegos Olímpicos en 2036 o 2030, pues se entregó una carta al Comité Olímpico Internacional (COI) para formalizar la intención y próximamente, la candidatura. La situación parece una ironía en medio de los problemas que tiene el deporte nacional, pero el objetivo no cambiará.

El documento fue llevado por María José Alcalá, presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM) y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Ambos visitaron el COI y se reunieron con Thomas Bach, presidente del organismo.

Delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 / Getty Images

El recorrido por las instalaciones en Suiza incluyó una larga conversación con el directivo y solo quedará esperar a que llegue el proceso de selección para los Juegos Olímpicos en cuestión. Mientras tanto, en la carta se destaca la capacidad que tiene México para organizar este tipo de eventos deportivos.

“El propósito de esta visita es manifestarle a usted y al COI, de manera forma, el interés de México en organizar unos próximos Juegos Olímpicos en 2036-2040. México cuenta, en diversas ciudades y regiones, con la infraestructura deportiva, económica y hotelera para celebrar unos Juegos Olímpicos exitosos, austeros, universales y que promuevan los valores de la paz, hermandad y justicia en los que creemos“, expresa la carta firmada por Ebrard.

Y si bien no sabemos qué sucederá, México ya tiene experiencia organizando Juegos Olímpicos. Eso sí, en 1968 hubo mucha polémica después de la matanza de Tlatelolco. Ahora, aunque de manera diferente, también hay mucho ruido dentro del mismo deporte.

Los escándalos en México rumbo a los Juegos Olímpicos de 2024

Todo muy bien y muy bonito en la visita al COI, pero el deporte en México no vive un buen momento. El ciclo olímpico de varios atletas está en riesgo en medio de recortes de presupuesto y errores administrativos… pero eso no es prioridad para los dirigentes.

Los deportistas de disciplinas acuáticas no han podido seguir con su preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024 y no se sabe si llegarán a la justa. Mientras la Conade defiende al presidente de la Federación Mexicana de Natación, World Aquatics no lo reconoce.

Por ello, Ana Gabriela Guevara dice que está obligada a no entregar apoy o becas… quesque para no incumplir las leyes. ¿Y qué decir del tenis de mesa? Ahí se les olvidó inscribir a los equipos al selectivo previo a Juegos Centroamericanos.

Carta de clavadistas a World Aquatics por el riesgo de perderse París 2024 / Foto: Periódico Esto