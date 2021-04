¡Aleluya! Algunos consejos para recuperar documentos sin guardar en Word

Son las 3 de la mañana y no has dormido nada por hacer ese trabajo que debes enviar en menos de 2 horas y el cual estás por terminar. Sin embargo, el destino te odia tanto que en ese momento se va la luz o se apaga la computadora y tú no guardaste ese documento de Word del cual depende tu calificación final. ¡Nooooooo!

Parece chiste, pero la verdad esa ha sido la anécdota de los que hemos llorado porque el archivo “trabajofinalestesíes” no se guardó como debía y se perdió en el abismo de la tecnología. Sin embargo, la vida no nos odia tanto como creíamos, pues aunque no lo crean existe un truco para no volver a atravesar por esa lamentable situación.

Hay varias maneras de recuperar archivos que no guardaste en Word

La opción más fácil (y que te va a ahorrar tiempo al no estar guardando el documento a cada rato) es activar el autoguardado de Word. Basta con ir al menú de Word y dar click en la opción “Preferencias”.

Ahí ustedes deciden si quieren que todos sus archivos se guarden con copia de seguridad o bien, establecen el tiempo en el que la plataforma debe hacer el guardado automático. Les recomendamos que sea de uno a dos minutos para que, en caso de un incidente, no pierdan mucho de la chamba que ya llevaban adelantada.

Depende de cómo fue que te saliste del programa sin guardar tu trabajo, claro

En el caso de que por error te saliste de Word sin “Guardar documento”, no te preocupes porque Word suele albergar archivos de autorrecuperación tipo asd., los cuales puedes buscar en el disco duro de tu computadora (asegúrate que tengan la fecha y hora más reciente si es que no le pusiste nombre desde un principio.

Al encontrar el archivo en cuestión le das click a la opción de “abrir con” y escoges la app de Microsoft Word, donde posteriormente duplicarás tu trabajo para seguir editando lo que te falte de la temida entrega del trabajo escolar o para la oficina.

Pero procura siempre guardar tus trabajos (en serio)

Aunque la opción más sencilla para recuperar un archivo es picarle a la opción Archivo/Abrir documento/Recuperar documentos sin guardar, esta táctica no funciona muy bien cuando el problema es generado por apagones o apagados repentinos.

Pero bueno, al menos después de estos consejos nuestra vida académica y laboral cambiará completamente. ¿Sí o no?