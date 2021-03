StudyStream: La plataforma para estudiantes que ayuda a dejar de procrastinar

Ah casi un año de vivir en la ‘nueva normalidad’, no cabe duda de que a muchos de nosotros y nosotras aún se nos hace muy complicado adaptarnos a la modalidad del home office y las clases en línea, pues muchos funcionamos mejor con la convivencia entre más personas y la presión de un horario establecido.

Y es que la neta al estar en casa es más probable que nos distraigamos con cualquier cosa y nuestro rendimiento no llegue a ser el más deseado. Lo peor es que lo hacemos aún sabiendo que al final nuestra procrastinación nos pasa factura y terminamos lamentándonos por no haber hecho los deberes en tiempo y forma. Si ese es tu caso, te tenemos buenas noticias.

StudyStream te ayudará a ser mejor estudiante

Resulta que en redes sociales una chica hizo el descubrimiento del siglo que ayudará a estudiantes a poder hacer su tarea y dejar atrás el “en una hora ya la hago”. Se trata de StudyStream, una sala de enfoque virtual que permite a los estudiantes poder concentrarse con su tarea e incluso recibir ayuda de los mejores estudiantes del mundo.

Si dijiste “Ah caray, eso sí me interesa”, te contamos que StudyStream funciona a través de videollamadas por Zoom. Es una plataforma de estudiantes para estudiantes donde además de ofrecer orientación (por si de plano no puedes con esa tarea de matemáticas), también recibirás consejos semanales para aumentar tu productividad.

Es un grupo para concentrarse en los deberes y dejar de procrastinar

“Usamos métodos métodos científicamente probados para ayudar a mejorar la productividad, como la psicología de la imitación a las prácticas de atención plena dirigidas por expertos internos”, indica StudyStream en su página oficial, donde puedes encontrar salas de estudio con estudiantes de diferentes grados y hasta para quienes ya están en el mundo laboral.

“La sala de enfoque está diseñada para todos los estudiantes tanto a nivel universitario como escolar, en todo el mundo”, indica la plataforma que pide a los usuarios prender sus cámaras y apagar su micrófono al momento de ingresar a la sala, ya sea para hacer su tarea o unirse a una de las actividades grupales que tienen programadas en su calendario.

Utilizan conocimientos respaldados por la ciencia

StudyStream se basa en la psicología del mimetismo y la psicología de la responsabilidad. La primera indica que el reflejo nos facilita hacer algo si estamos viendo a otra persona hacer eso, la segunda afirma que el ser observados por otros nos obliga a comportarnos de forma diferente y por ende dejar las distracciones a un lado.

Si la cosa no estuviera mejor, resulta que esta plataforma también cuenta con un grupo de Facebook donde podrás encontrar a más miembros de la comunidad que hoy han podido concentrarse mejor gracias a StudyStream. ¡Ahora sí ya no hay pretexto para no hacer los deberes!