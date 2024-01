Lo que necesitas saber: En Corea del Sur hay una tendencia viral de comer "palillos de dientes" fritos en aceite. Algo que el gobierno de dicho país no recomienda.

Las tendencias virales de internet están a la orden del día y a estas alturas de la vida uno ya debe de tener extremo cuidado con los contenidos de internet que intenta replicar, pues algunos son bastante extraños y peligrosos. Así como el trend de comer palillos fritos.

Pero no hablamos de palillos de pan o algo simular. En realidad nos referimos a palillos de almidón que se crearon para retirarse la comida de los dientes, pero que algunas personas en Corea del Sur fríen para comerlos como botana. WTF?!

En Corea del Sur y países de Asia hay un trend donde la gente come palillos para dientes. Foto: TikTok

En internet ya hay un trend sobre comer palillos para dientes

En plataformas como TikTok existen cientos de videos que nos muestran cómo algunas personas en el país asiático ponen palillos de plástico en aceite para que estos productos comiencen a inflarse como si fueran chicharrones de harina.

Una vez inflados, a los palillos de dientes les ponen algunas cosas como chile o queso en polvo (para sazonarlos y darles sabor) y después se los comen. Acá justo les dejamos un video que nos topamos en redes sociales para que se den una idea de lo que hablamos:

En Corea del Sur se ponen los palillos a freír con aceite y los comen como botana

Al estar hechos de almidón de azúcar –y no de madera como acostumbramos a verlos en México y otros países–, los palillos de dientes en Corea del Sur se han popularizado por convertirse en un snack fácil, a la mano, crujiente y que tiene un sabor a “pastel de arroz”.

Además, al ser hechos de materiales biodegradables y al disolverse con el agua, muchos consideran que los palillos de dientes no son tóxicos como si fueran fabricados de plástico u otros materiales. Claro que las autoridades de Corea del Sur no opinan lo mismo.

Los palillos para dientes se fríen y se comen como si fueran papas fritas (o botana). Foto: TikTok

Pero las autoridades de dicho país ya pidieron a la gente que no lo haga

Y es que el mismo Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos de dicho país ya pidió a la gente que no se coman estos palillos de dientes hechos de almidón, pues al no ser un producto que sea para comer no se sabe si cumple con todas las normas.

“La seguridad de los productos sanitarios se gestiona según normas y especificaciones de ingredientes, métodos de fabricación y usos, pero no se ha verificado su seguridad como alimento. ¡No ingerir!”, mencionó la dependencia a través de su cuenta de X.

Lo cierto es que en internet hay muchos creadores de contenido que le están entrando a eso de los palillos de dientes para freír. Sobre todo en las cuentas que se dedican al ASMR y al mukbang, donde las personas ingieren grandes cantidades de comida.

Si bien en países de Latinoamérica aún no llega esta tendencia, no está de más advertirles (por si se encuentran de estos palillos en alguna tienda) y recordarles que el uso de los palillos para dientes son justamente para limpiar la boca. ¡No lo hagan!

Obviamente los palillos de dientes en Corea del Sur son diferentes a los de México y otros países. Foto: Getty Images

