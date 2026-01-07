10 cosas y sucesos que (no vas a creer) cumplen 10 años este 2026

Lo que necesitas saber: ¿Se quieren sentir nostálgicos (o viejos)? Acá les contamos de 10 cosas y sucesos que cumplen 10 años este 2026.

Si todavía tienen la suerte de que no les truenen las rodillas al agacharse o sufren de dolores de espalda propios de la edad, seguramente se van a sentir diferentes cuando lean esta nota y se den cuenta de que efectivamente, el 2016 ya no está tan cerca de lo que imaginamos.

10 cosas y sucesos que cumplen 10 años este 2026

Lo decimos porque entrando al nuevo año 2026, nos dimos cuenta que hace exactamente una década algunas cosas o sucesos estuvieron de moda y hoy simplemente viven en los recuerdos de muchos y muchas. Acá decidimos enlistar 10 de ellos para su dosis diaria de nostalgia.

10.- Stranger Things

Este 2026 comenzó con el pie izquierdo para los fans de la serie, pues luego de cinco temporadas ‘Stranger Things’ llegó a su fin y para varios no fue lo que esperaban por parte de los hermanos Duffer (tanto así que muchos crearon teorías como si les pagaran por ello).

Sin embargo, el 15 de julio de 2016 apenas el mundo se enganchaba de la historia ambientada en el Hawkins, Indiana, de los años 80 y que nos contaba la desaparición de Will Byers, fuerzas sobrenaturales y un grupo de amigos dispuestos a encontrar la verdad.

Imagen de la primera temporada de ‘Stranger Things’. Foto: Netflix

9.- Hace 10 años perdimos al gran David Bowie

Sí, sabemos que todos los días se pierden personas valiosas, pero debemos decir que el 2016 nos sorprendió en su primer mes al llevarse al gran David Bowie. Fue el 10 de enero de ese año cuando se anunció el fallecimiento del Thin White Duke.

Bowie murió en su casa de Lafayette Street, en la ciudad de Nueva York, a causa del cáncer de hígado que padeció durante 18 meses. Lo más triste fue que el cantante dejó la tierra dos días después de publicar su disco ‘Blackstar’ y de cumplir 69 años. ¿Recuerdan qué hacían cuando se enteraron de esta noticia?

David Bowie lanzó ‘Blackstar’ antes de morir. Foto: Youtube

8.- La batalla de los bastardos en ‘Game of Thrones’

En la actualidad ya hasta esperamos con ansias algunos spin-offs derivados del mundo de ‘Game of Thrones’, tales como ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ o lo nuevo de ‘House of the Dragon’ (por acá la lista de estrenos que esperamos este año).

Peeeero, hace una década vimos uno de los episodios que sin duda se encuentra entre los favoritos de los fans de ‘Game of Thrones’: sí, hablamos de ‘La Batalla de los Bastardos’, ese capítulo en donde vimos a Jon Snow y Ramsay Bolton agarrarse a trancazos.

Uno de los mejores episodios de la televisión, si nos preguntan. No podemos creer que hace 10 años vimos esta joya y presenciamos cómo Sansa Stark llegó al rescate junto al ejército del Valle (que fue indispensable para ganar la pelea).

7.- Leonardo DiCaprio ganó su primer Oscar

Cómo olvidar este suceso, si muchos lo celebraron como si su equipo favorito hubiera ganado un mundial. Y es que sí, fue en 2016 cuando Leonardo DiCaprio ganó su primer premio Óscar como Mejor Actor gracias al papel de Hugh Glass que tuvo en la película El Renacido (The Revenant), dirigida por el mexicano Alejandro G. Iñárritu.

Fue en los premios Oscar de ese año donde DiCaprio terminó con una supuesta maldición que con el paso de los años se hizo famosa en internet, ya que tras varias nominaciones previas finalmente se le hizo irse a casa con un premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Leonardo DiCaprio en ‘The Renevant’. Foto: Disney.

6.- El #MannequinChallenge

Seguramente alguno de ustedes le entró a este fenómeno viral de 2016 que consistía en gente que se grababa estando completamente inmóviles en poses creativas, como si fueran maniquíes, mientras una cámara en movimiento los grababa.

Los videos del #MannequinChallenge iban acompañados de la canción “Black Beatles” que el duo de hip hop, Rae Sremmurd, lanzó ese año. Y sí, vimos a toda clase de celebridades y gente del internet hacerlo sin pena ni gloria. ¡Ya llovió!

5.- El fin del ‘Brangelina’

Uno de los rompimientos más sonados en el mundo del espectáculo y la prensa digna, ocurrió hace una década. En septiembre de 2016, Angelina Jolie pidió el divorcio por “diferencias irreconciliables” a Brad Pitt, esto luego de un incidente de violencia que ocurrió durante un vuelo privado de Francia a Los Ángeles.

4.- Los XV años de Rubí

Obviamente México no podía quedarse atrás cuando de sucesos relevantes se trata. Lo decimos porque fue hace 10 años cuando don Crescencio y Anaelda, compartieron ese video donde invitaban a amigos y familiares a la fiesta de XV años de su hija Rubí Ibarra, la cual se realizaría en La Joya, San Luis Potosí.

El video se volvió viral y se salió de control, al punto de que 30 mil personas se fueron al pueblo de La Joya para disfrutar de las bandas musicales y una rifa de una chiva que se prometió. Incluso medios de comunicación cubrieron el evento…

3.- El ‘Anti’, de Rihanna

Actualmente la vemos como empresaria, mamá y una de las mujeres más poderosas de la industria. Pero para los fans que piden su regreso a la música, seguramente llevan la cuenta de cuánto lleva Rihanna ausente en ese terreno. ¡10 años!

Fue en enero de 2016 cuando la cantante barbadense lanzó ‘Anti’, su octavo (y hasta ahora último) disco de estudio que nos regaló rolones como “Work” a dueto con Drake, con quien las cosas sentimentalmente hablando no acabaron bien.

2.- Pokémon Go

En la actualidad hay quienes lo juegan y este 2026, Pokémon cumple nada más y nada menos que 30 añotes. Pero hace 10 años, apenas nos sorprendíamos con el juego de Pokémon Go, el cual a muchos nos permitió cumplir nuestro sueño de convertirnos en entrenadores y cazar uno que otro Pokémon en el mundo real.

Con ayuda de la realidad aumentada, en la década pasada era común ver a muchos y muchas con el celular en mano y dando vueltas por la ciudad. Su popularidad fue tanta que hasta capítulo de televisión (sí, del programa con la rosa y el airecito) tuvo.

Foto: Pokémon Go

1.- El fidget spinner

¿Sirven de algo? no como tal (al menos no hay estudios que comprueben totalmente su eficacia en personas con autismo, déficit de atención, estrés o ansiedad9, pero ah, en 2016 todos quisieron y/o tuvieron uno de estos juguetes giratorios.

Su gracia no iba más allá de poner los dedos en el centro del fidget spinner y ponerlo a girar hasta que solito se detuviera, pero eso tampoco evitó que muchos niños y niñas le pidieran a sus jefecitos que les compraran uno. ¿Fueron de esa lista?

El fidget spinner fue la sensación en 2016. Foto: Pixabay

10 años se dicen fácil, pero con este conteo nos queda claro que son varias las cosas que presenciamos en 2016 y que hoy sólo viven en nuestra memoria. ¿Qué otra nos faltó agregar a esta lista?